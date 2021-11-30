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Новый иск Нидерландов по MH17 сильно ударит по России - эксперт

30 ноября 2021, 19:30  •  316 • Политика
Фото: ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
Достоверность очередного расследования Амстердама вызывает сомнения
Ведущееся в политизированном ключе расследование крушения малайзийского "Боинга" MH17 в июле 2014 г. в небе над воюющим Донбассом может обернуться для России жестким решением со стороны Международной организации гражданской авиации ООН (ИКАО), а в итоге подорвать сотрудничество государств в сфере авиасообщения.
С таким прогнозом выступил эксперт Олег Пантелеев, комментируя информацию о подготовке Амстердамом очередного иска в отношении Москвы, о чем стало известно накануне, 29 ноября.
"При этом временных подтекстов в подаче заявления именно сейчас нет. Думаю, Нидерланды несколько лет вели расследование и сейчас собрали, по их мнению, достаточно материалов для инициации новой процедуры. Но их достоверность вызывает сомнения", – сказал "Взгляду" авиаэксперт.
Он отметил, что Российская Федерация является одним из важнейших участников воздушного сообщения в мире и членов ИКАО. Пантелеев отказался предугадывать, к чему может привести иск Нидерландов, поскольку само разбирательство не имеет прецедентов, а западные страны трагедию с "Боингом" откровенно политизируют. А это мешает конструктивному расследованию, указал специалист.
В понедельник RTL Nieuws со ссылкой на анонимные источники сообщил, что власти Нидерландов готовят новую юридическую процедуру против России в ИКАО по делу о крушении MH17. Собеседник издания назвал ее "очень многообещающей" для Амстердама. По их убеждению, Москва якобы нарушила Чикагскую конвенцию от 1944 года, согласно которой государства обязаны обеспечивать безопасность гражданской авиации.
Окончательное решение по иску должен принять новый кабинет министров.
Будет ли подан такой же иск против Киева, не уточняется.

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