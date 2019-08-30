Новый инструмент "торговой войны": Трамп решил взыскать с Китая "антикварный" долг императоров

Хотя многие эксперты считают такую идею "малоперспективной", Трамп уже провел беседу с несколькими владельцами облигаций, которые поддержали идею о требовании возврата долгов.

Как пишет Bloomferg, дефолтные китайские облигации до сих пор можно найти на чердаках или в подвалах американцев. Продают их на через eBay в качестве предметов коллекционирования. Причем стоимость облигаций невелика – всего несколько сотен за штуку.

Между тем Китайская народная республика эти долги императорской династии никогда не признавала, однако попытки получить платеж по этим бумагам время от времени и отмечались.

Однако еще более специфичной вещью, чем попытка востребовать забытый долг, могут показаться имена людей, уже втянутых в эту историю. Среди них, помимо самого Трампа, министр финансов США Стивен Мнучин и министр торговли США Уилбур Росс. И это понятно: общая сумма долга по этим облигациям составляет более триллиона долларов.