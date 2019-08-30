Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
О молодом поколении решили подумать: В России займутся развитием детских лагерей
«Исключительно политический акт»: как на Украине собираются получать американски...
Душенов 236. Пyчкoвaя плaзмa фoтoннoгo импyльca
"Принципиальный вопрос": Ещё одна страна отказала Польше из солидарнос...
Главная / В мире

Новый инструмент "торговой войны": Трамп решил взыскать с Китая "антикварный" долг императоров

30 августа 2019, 06:54  •  107 • В мире
В торговой войне, продолжающейся между США и Китаем, может появиться новый инструмент: администрация Трампа рассматривает возможность взыскания с Пекина "антикварных" долгов по облигациям, которые были выпущены еще во времена китайских императоров.
Хотя многие эксперты считают такую идею "малоперспективной", Трамп уже провел беседу с несколькими владельцами облигаций, которые поддержали идею о требовании возврата долгов.
Как пишет Bloomferg, дефолтные китайские облигации до сих пор можно найти на чердаках или в подвалах американцев. Продают их на через eBay в качестве предметов коллекционирования. Причем стоимость облигаций невелика – всего несколько сотен за штуку.
Между тем Китайская народная республика эти долги императорской династии никогда не признавала, однако попытки получить платеж по этим бумагам время от времени и отмечались.
Однако еще более специфичной вещью, чем попытка востребовать забытый долг, могут показаться имена людей, уже втянутых в эту историю. Среди них, помимо самого Трампа, министр финансов США Стивен Мнучин и министр торговли США Уилбур Росс. И это понятно: общая сумма долга по этим облигациям составляет более триллиона долларов.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



107
Источник
Похожие новости
30 августа 2019, 03:39
Срок - до утра пятницы: Южная Осетия ультимативно обратилась к Грузии
29 августа 2019, 11:24
«Я спас своего сына от немецкой школы, где беженцы бьют русских»
30 августа 2019, 06:54
Новый инструмент "торговой войны": Трамп решил взыскать с Китая "антикварный" долг императоров
29 августа 2019, 21:09
Новым премьером Украины избрали заместителя главы офиса Зеленского
30 августа 2019, 06:54
Почти как табак и алкоголь: ВОЗ признала колбасы, сосиски и даже бекон "опасным продуктом"
29 августа 2019, 21:09
Сирию сдали и их сдадим: Почему Трамп перестал давать деньги Украине
Новости партнеров
 
Выбор дня
30 августа 2019, 03:39
"Балтийские тигры хоть будут?": Вслед за Лукашенко от визита в Польшу отказ...
30 августа 2019, 00:24
"Если бы не "Мимино", пас бы баранов в Грузии!": Соцсети ответили...
30 августа 2019, 03:39
"Принципиальный вопрос": Ещё одна страна отказала Польше из солидарности с ...
30 августа 2019, 03:39
На Украине "разнесли" отдых в Грузии: "Еда плохая, нечего посмотреть и...
30 августа 2019, 03:39
Срок - до утра пятницы: Южная Осетия ультимативно обратилась к Грузии
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 августа 2019, 01:24
Госдеп назвал дату санкционного удара по России: Эксперты рассказали, выдержит ли Москва
28 августа 2019, 18:54
«Преднизолона нет абсолютно нигде»: почему из российских аптек исчезло жизненно важное лекарство
27 августа 2019, 00:54
"Уволить в полном составе": Экономист предложил Путину радикально решить проблему бедности
29 августа 2019, 11:24
«Я спас своего сына от немецкой школы, где беженцы бьют русских»
26 августа 2019, 08:24
«Нет убедительных доказательств»: в США заявили об отсутствии подтверждения нарушений Россией ДВЗЯИ
23 августа 2019, 14:12
Жириновский сделал СКАНДАЛЬНОЕ заявление - Украина РВЕТ и МЕЧЕТ! Студия аплодирует стоя
27 августа 2019, 07:24
"У Зеленского есть в запасе супер-ход": Эксперт подсказал Украине короткий путь в ЕС и НА
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.