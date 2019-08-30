|
Новый инструмент "торговой войны": Трамп решил взыскать с Китая "антикварный" долг императоров
30 августа 2019, 06:54 • 107 • В мире
В торговой войне, продолжающейся между США и Китаем, может появиться новый инструмент: администрация Трампа рассматривает возможность взыскания с Пекина "антикварных" долгов по облигациям, которые были выпущены еще во времена китайских императоров.
Хотя многие эксперты считают такую идею "малоперспективной", Трамп уже провел беседу с несколькими владельцами облигаций, которые поддержали идею о требовании возврата долгов.
Как пишет Bloomferg, дефолтные китайские облигации до сих пор можно найти на чердаках или в подвалах американцев. Продают их на через eBay в качестве предметов коллекционирования. Причем стоимость облигаций невелика – всего несколько сотен за штуку.
Между тем Китайская народная республика эти долги императорской династии никогда не признавала, однако попытки получить платеж по этим бумагам время от времени и отмечались.
Однако еще более специфичной вещью, чем попытка востребовать забытый долг, могут показаться имена людей, уже втянутых в эту историю. Среди них, помимо самого Трампа, министр финансов США Стивен Мнучин и министр торговли США Уилбур Росс. И это понятно: общая сумма долга по этим облигациям составляет более триллиона долларов.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
107
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
24 августа 2019, 01:24
|
28 августа 2019, 18:54
|
27 августа 2019, 00:54
|
29 августа 2019, 11:24
|
26 августа 2019, 08:24
|
23 августа 2019, 14:12
|
27 августа 2019, 07:24