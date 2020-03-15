Новый игрок: как Япония разрабатывает собственное гиперзвуковое оружие

Минобороны Японии представило план по исследованию и развитию сферы гиперзвуковых вооружений. Разработки будут вестись по двум основным направлениям: гиперзвуковая крылатая ракета (HCM) и гиперскоростной парящий блок (HVGP). Кроме того, согласно дорожной карте проекта, японцы будут работать над различными формами боеголовок и твердотопливных ракет. Ожидается, что Силы самообороны азиатской державы получат новое вооружение уже в начале 2030-х годов. Эксперты не исключают, что для более эффективного развития сферы гиперзвука Токио может скооперироваться с Вашингтоном. Однако аналитики сомневаются, что иностранные разработки смогут превзойти российские образцы.

Министерство обороны Японии представило план по разработке двух видов гиперзвукового оружия с разными видами боеголовок. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте Агентства по закупкам, технологиям и логистике при японском оборонном ведомстве (ATLA).

В плане, в частности, говорится о перспективной разработке двух видов оружия: гиперзвуковой крылатой ракеты HCM и гиперскоростного парящего блока HVGP.

HCM будет представлять собой ракету с гиперзвуковым прямоточным воздушно-реактивным двигателем. В свою очередь, HVGP — это комплекс из твердотопливной ракеты, которая будет выводить на необходимую высоту парящий разгонный блок. После отделения он будет набирать гиперзвуковую скорость и на ней идти к цели.

Также в представленной ATLA программе говорится о разных видах боеголовок, которыми будут оснащены новые гиперзвуковые ракеты. Для поражения морских целей будет использован бронебойный боеприпас, специально разработанный для пробития палубы авианосца. Для борьбы с наземными целями будет разработан боеприпас с ударным ядром высокой плотности.

Кроме того, предполагается использование боеголовок со множественными ударными ядрами, что позволит ракетам поражать несколько целей на большой площади.

Согласно дорожной карте ATLA, испытания первых опытных образцов этих ракет должны начаться с 2024 по 2028 год. Если они пройдут успешно, то новые ракеты могут поступить на вооружение уже в начале 2030-х годов.

Для поддержки систем навигации ракет HCM и HVGP японские военные планируют развернуть сеть из семи спутников. Отвечать за «ориентирование» ракет будут радарные системы, разработанные для наведения на морские цели с низким профилем и в любых погодных условиях, а также инфракрасные системы наведения.

В беседе с RT военный эксперт Алексей Леонков обратил внимание, что проекты HCM и HVGP по своим характеристикам и внешнему виду напоминают американские.

«Токио раньше не был замечен в разработках подобного вида вооружений, а обозначенные сроки имеют одинаковое временное значение с Вашингтоном, поэтому есть подозрение, что для создания гиперзвукового оружия США организовали «международный кооператив», как, например, это было для проекта самолёта F-35», — предположил эксперт.

Китайское сдерживание

В документах японского Минобороны, а также в сообщениях местных СМИ цель разработок нового гиперзвукового оружия обозначена как «защита дальних островов Японии от потенциального вторжения».

Инфографика агентства ATLA по разработке гиперзвукового оружия

© ATLA

Так, газета Mainichi пишет, что особое беспокойство оборонного ведомства вызывают манёвры Китая рядом с островами Сенкаку, которые стали предметом территориального спора между Японией и КНР.

Эксперты обращают внимание и на то, что ракеты будут ориентированы на поражение кораблей, в частности авианосцев. Напомним, что в 2012 году в строй был введён авианосец «Ляонин» ВМС Китая — бывший авианесущий крейсер «Варяг», выкупленный КНР у Украины в 1998 году. В 2019-м началась эксплуатация авианосца «Шаньдун», который был построен уже полностью на китайских мощностях.

Отмечается, что ракеты, которые сейчас стоят на вооружении Сил самообороны Японии, имеют предельную дальность стрельбы около 100 км, в то время как спорные острова находятся в 420 км от Окинавы.

Газета Mainichi также отмечает, что ввод в эксплуатацию новых гиперзвуковых ракет с повышенной дальностью позволит Японии реагировать на действия КНР без развёртывания в регионе своих кораблей и воздушных соединений.

При этом Китай также ведёт испытания гиперзвукового оружия класса «земля — земля». Ракета под номенклатурой DF-17 впервые была продемонстрирована в октябре 2019 года на параде в честь 70-летия основания КНР. Китайские СМИ также сообщали об успешном испытании гиперзвукового летательного аппарата Xingkong-2.

Глобальное вооружение

Разработки гиперзвукового оружия идут и в США. Так, в июне прошлого года американские ВВС провели испытания системы ALRRW (Air Launch Rapid Response Weapon). Предполагается, что ракеты будут запускаться со стратегических бомбардировщиков B-52 и B-1.

Корабли Сил самообороны Японии

AFP

© Toru Yamanaka

Также над гиперзвуковым проектом работают ВМС США и Сухопутные войска американской армии. Предполагается, что в результате будет создана ракета, которая сможет развивать скорость до 5 Махов.

Впрочем, несмотря на усилия различных государств по разработке собственного гиперзвукового оружия, на сегодня единственной страной — оператором таких вооружений является Россия. Об этом на расширенном заседании коллегии Минобороны в декабре 2019 года сообщил президент РФ Владимир Путин.

Российский лидер отметил, что в войсках уже стоят гиперзвуковые комплексы «Кинжал», началось оснащение первого полка гиперзвуковым межконтинентальным комплексом «Авангард», по плану идут работы над гиперзвуковой ракетой морского базирования «Циркон».

По его словам, ситуация в новой и новейшей истории страны сложилась уникальная: «Догоняют нас».

«Ни у одной страны сегодня нет гиперзвукового оружия вообще, а гиперзвукового оружия континентальной дальности — тем более», — отметил тогда Владимир Путин.

Алексей Леонков в беседе с RT подчеркнул, что пока другие страны находятся на стадии испытаний, Россия уже активно ставит перспективное оружие в строй.

«Такое гиперзвуковое оружие, как «Авангард», уже поступает на вооружение в российские войска, а системы «Кинжал» стоят на боевом дежурстве и постепенно будут присутствовать во всех округах. Ракета «Циркон» в этом году должна пройти окончательные испытания.

Если они завершатся успешно, то все корабли, которые имеют соответствующие пусковые установки, получат данную ракету. В этом году также должны закончиться испытания баллистической ракеты РС-28 «Сармат», которая имеет гиперзвуковые блоки», — пояснил эксперт.

Звуковое отставание

При этом эксперты сходятся во мнении, что Японии, которая только начинает свои разработки в сфере гиперзвука, придётся приложить колоссальные усилия, чтобы сократить внушительный отрыв от России.

«Если к началу 2030-х годов будут готовы первые японские образцы, что очень маловероятно, то российское гиперзвуковое вооружение уже будет находиться для японцев на уровне примерно 2050 года», — отметил в разговоре с RT военный обозреватель Виктор Баранец.

Кроме того, по его мнению, уже озвученные характеристики японских и американских гиперзвуковых ракет существенно уступают тем, которые доступны России.

«Если у США ракеты летают со скоростью 8 Махов, японцы топчутся на 3—4 Махах, то Россия уже заходит далеко за 20 Махов», — пояснил эксперт.

Гиперзвуковое оружие становится технологией нынешнего века, потому что чем быстрее движется ракета, тем сложнее её перехватить, поэтому высокотехнологичные страны пытаются обеспечить свою армию такими системами, говорит Виктор Баранец. Учитывая, что Япония и США — союзники, не исключено, что военные этих стран будут обмениваться опытом в ходе разработки перспективных видов оружия, полагает эксперт.

«Япония будет делиться технологиями с США, потому что она — серьёзный союзник Вашингтона в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Кроме того, на японской территории располагаются американские базы и системы ПВО и ПРО. Возможно, в ближайшей перспективе появится совместная американско-японская техническая комиссия, которая будет работать над гиперзвуковым оружием», — считает эксперт.