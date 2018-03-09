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Новый гуманитарный конвой прибыл в Восточную Гуту
09 марта 2018, 16:09 • 96 • Политика
ЭЛЬ-ВАФИДИН /Сирия/, 9 марта. /ТАСС/. Конвой из 15 автомобилей международных гуманитарных организаций, вышедший в пятницу утром из населенного пункта Эль-Вафидин в Сирии, достиг Восточной Гуты.
Об этом сообщил журналистам представитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Владимир Золотухин.
"По нашей информации, конвой достиг места назначения, началась разгрузка грузовиков", - сказал он.
По завершении акции к пункту пропуска в Эль-Вафидине вместе с конвоем могут прибыть жители Восточной Гуты. "Мы также ожидаем выхода по гуманитарному коридору нескольких десятков мирных жителей и боевиков с семьями, которым ранее было предложено покинуть район", - отметил Золотухин.
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