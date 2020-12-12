Новый год, новые ограничения. В США одобрили оборонный бюджет с санкциями против России и Турции

Санкции затронули российские газопроводы "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". Кроме того, ряд ограничений коснулись Турции, которая приобрела у России зенитно-ракетные комплексы С-400, несмотря на "запрет" Вашингтона.

В целом объём оборонного бюджета составил более 740 млрд долларов. Базовые нужды Минобороны обойдутся американским налогоплательщикам в 635,5 млрд, меры по обеспечению нацбезопасности на уровне энергетики - в 26,6 млрд, операции за рубежом - в 69 млрд.

Отметим, что ранее президент Дональд Трамп грозился заблокировать оборонный бюджет, если парламентарии протащат закон, освобождающий интернет-компании от ответственности. Речь идёт о возможности социальных сетей удалять любую информацию, которая идёт вразрез с политическими взглядами компании. Подобной цензуре подвергся и сам Трамп. Во время выборов сервис микроблогов Twitter скрывал посты президента как "вводящие в заблуждение", а видеосервис YouTube под тем же предлогом начал удалять все ролики на тему фальсификаций выборов. Впрочем, Конгресс всё же может преодолеть вето президента.

Напомним, что американские власти ранее уже заявляли о намерении ужесточить санкции по отношению к "Северному потоку - 2". Ограничительные меры затрагивают не только компании, которые непосредственно участвуют в проекте, но даже фирмы, которые оборудуют российские суда-трубоукладчики, выдают лицензии или предоставляют портовые услуги.