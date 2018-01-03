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Новый год на Украине: Чийгоз и Порошенко шутят

03 января 2018, 14:24  •  329 • Украина
Как и положено главе неоколониального государства, Пётр Порошенко своё новогоднее обращение адресовал главным образом хозяевам, чтобы подтвердить: пока он в кресле президента, мира на Украине, под боком России, не будет. В перечне его «достижений» за 2017 год наряду с упоминанием о мегамарше вышиванок в Одессе и пресловутом «безвизе» отмечен и День независимости, когда в параде «по Крещатику впервые прошли войска НАТО». Украинский президент поблагодарил хозяев: «Шлю искренние праздничные поздравления нашим международным партнёрам. Соединенные Штаты только что обнародовали решение о поставках нам современного оборонительного оружия. Шаг в этом направлении сделала Канада и другие страны». И пообещал: «Мы и в дальнейшем будем укреплять новую армию».
К новинкам новогоднего сезона и даже находками киевской пропаганды относится и то, что выступлению Порошенко предшествовало выступление некоего Ахтема Чийгоза. Чийгоз – деятель запрещённого в России меджлиса крымско-татарского народа, не так давно помилованный президентом России, вещал по-русски: «Я благодарен судьбе за возможность поздравить с праздниками украинский народ и моих соотечественников. Я убеждён, что мы с достоинством пройдём этот путь и выиграем эту войну. Мы восстановим целостность нашего государства... борьба продолжается». А завершил Чийгоз на крымско-татарском: «Мы вместе прогоним врага с нашей родины и вместе встретим следующий Новый год». На это известная журналистка Мирослава Бердник обронила в «Фейсбуке»: «Народ! Я так и не поняла суть того, почему перед президентом страну с Новым годом поздравлял крымский татарин с переводом на украинский». Ей ответили тоже не без юмора: «Месседж. Учите татарский, забудьте о "нацменьшинствах", говорящих на русском. Нет им места у Петра в голове».
Но, кажется, всех удачней прошёлся по украинскому президенту пранкер Лексус. Он поздравил Петра Порошенко, позвонив ему от имени генсека НАТО Йенса Столтенберга. «Украинский лидер» ликовал: «Вау… Очень большая честь слышать ваш голос…» И ещё раз: «Большая честь слышать ваш голос… желаю всего самого лучшего для нашего сотрудничества… спасибо за этот звонок. Это очень важно для меня…» Конечно, важно. Лексус (Алексей Столяров, работающий в жанре пранк-журналистики) уверяет, что дозвонился украинскому президенту по обычному каналу связи, с левого мобильного, указывающего обратный европейский номер. Однако незадача. Порошенко вдруг услышал «от Столтенберга»: «Надеюсь, вы не будете этой ночью пить много водки и горилки». Поняв, что вновь попал впросак, Порошенко бросил трубку.
Не дают Петру Алексеевичу насладиться властью и украинские нацисты, которые, став штыками переворота 2014 года, завоевали для него и его клики власть. 1 января в ряде городов Украины нацисты провели факельные шествия в честь дня рождения Степана Бандеры. Пресс-служба МВД Украины сообщила, что в 20 регионах планировалось проведение 54 таких мероприятий с участием более 8400 человек.
В тёмное время суток факельные шоу обеспечивают фотографу выгодную картинку. Простаков такое впечатляет. Жаль детей, вовлечённых в марш. Если в Киеве марш традиционно сопровождался выплесками ненависти к русским, то на марше во Львове их разбавили антипольские выпады вроде: «Польши тут не будет!»
Несмотря на предостережение местных советов, свои шествия нацисты провели и на подконтрольной Киеву части Донбасса – в Славянске и Авдеевке… При этом кучку нацистов охраняли, как в некоторых странах охраняют гей-парады, – полицейские с собаками защищали факельное шествие со всех сторон.
«Всё будет хорошо»: Порошенко назвал оптимизм главным ресурсом украинского народа
Главарь нацистской партии «Свобода» Олег Тягнибок на марше во Львове ударился в подстрекательство, рассказывая, как Бандера отдал приказ убить советского консула во Львове и польского министра: «Бандера не боялся последствий. Он понимал, на что идёт, отдавая приказ… Война перечеркнула любые компромиссы для нас, для украинцев».
«Вожди» «Свободы», «Правого сектора» (организация запрещена в России), «Национального корпуса» грезят захватом власти. Перед Новым годом украинские политологи из тех, что не прикормлены администрацией президента Порошенко, опять заговорили о шаткости положения Петра Алексеевича. О том, что у Порошенко нет шансов победить на выборах вторично. А может, и досидеть в кресле до новых выборов. Политолог Вадим Карасёв, чуткий к веяниям времени, мрачно пророчит: «Вот сейчас, на этот момент, Порошенко стал "хромой уткой"… Всё, он ничего не может… У него нет шансов… Вы что не видите? Когда министр финансов и генпрокурор друг друга "троллят", говорят друг другу: "Ты – коррупционер!", это агония режима… Падаем, падаем, падаем… В Новом году распадаться будет власть, распадаться будет политическая система, распадаться будет государственность...»
Виктор Небоженко, замечает интересное: мол, внешне как будто бы ничего не произошло, «но разговоры такие: а вот как бы нам поступить так, чтобы потом можно было сказать, что мы внесли свой вклад, ну, грубо говоря, в свержение…».
Михаил Погребинский заговорил вслух о том, о чём знают все историки, но о чём четверть века в украинских СМИ говорить было не принято: «В свое время малороссийский гетман Мазепа перебежал на сторону шведского короля Карла XII, который в итоге «оказался лузером», хотя изначально это было сложно представить, поскольку на тот момент шведский монарх имел в своем активе одни победы. Проигравшей стороной оказалась и кайзеровская Германия, на помощь которой рассчитывали деятели Центральной рады и УНР… Это какая-то тенденция. Сейчас Украина делает ставку на Соединённые Штаты. Трудно себе представить, что Соединённые Штаты будут лузерами. Но, между прочим, с Карлом XII тоже было трудно себе такое представить, а тем не менее получилось...»
Спокойных перемен к лучшему на Украине не ждут. Однако надежда на добрые перемены не угасает. Вот и оптимисты радуются, что после запрета киевским режимом фильма Эльдара Рязанова «Ирония судьбы» фильм вновь замелькал в сетке украинских телеканалов.

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