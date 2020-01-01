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Новый год на Маврикии под угрозой: Острову угрожают 16-метровые цунами

01 января 2020, 00:54  •  95 • В мире
Острову Маврикий угрожают 16-метровые цунами, поэтому у туристов могут возникнуть проблемы с празднованием Нового года.
Острову Маврикий угрожает штормовой циклон "Кальвиния". Основной разгул стихии начнётся в ночь с 30 на 31 декабря.
По прогнозам экспертов, на суше порывы ветра могут достигать 60 метров в секунду: такой ураган с корнем вырывает деревья. Более того, не исключено образование волн высотой 16 метров.
Учитывая потенциальную угрозу, воздушное пространство в регионе власти закрыли. Кроме того, запрещён выход судов в открытое море, а туристов не пускают на пляжи, передаёт ТАСС.
Остров является популярным местом отдыха в новогодние праздники. Спросом данное направление пользуется и в России.

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