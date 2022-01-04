Новый год – новая пенсионная реформа. Пронько прямо заявил об афере

Очевидно, что в наступившем 2022 году нас ждёт новая пенсионная реформа. Пока речь не идёт о новом повышении пенсионного возраста. Хотя эксперты не исключают подобного в обозримой перспективе. На этот раз речь идёт о ранее произошедшей афере – так называемой заморозке пенсионных накоплений граждан. У нас с вами фактически забрали эти деньги. Речь о весьма внушительной сумме – более 3,5 трлн рублей. Минфин и ЦБ должны в этом году представить новую стратегию пенсионного обеспечения граждан. Предыдущий опыт показывает, что новелла может стать новой аферой.

Сколько раз мы с вами за последние десятилетия сталкивались с ситуацией, когда государство со своими гражданами поступало как шулер? Правильно, количество "наколок" сложно подсчитать. Однако аферы в пенсионной системе превзошли самые смелые ожидания. Здесь и обман с неправильно начисленными пенсиями, и проблемы с индексацией, и так называемые пенсионные баллы, и так далее, и тому подобное. Граждане отвечают на эти аферы повышенным запросом на социальную справедливость. "Последней каплей", которая привела к масштабному подрыву доверия между государством и гражданами, стала "заморозка" накопительной части пенсии ныне работающих соотечественников и повышение возраста выхода на заслуженный, а на самом деле заработанный отдых. Чиновники Минфина и ЦБ действуют ситуативно. Фактически снимают с себя всякую среднесрочную и долгосрочную ответственность. Пенсионные аферы приобрели бессрочный характер. Наши работодатели отчисляют за нас, мягко говоря, нехилые деньги в Пенсионный фонд (22% от зарплаты), однако как расходуются эти средства, знают Господь Бог и чиновники ПФР. Ситуация усугубилась после того, как были "заморожены" в пользу фонда несколько триллионов рублей, которые российские граждане самостоятельно формировали через отчисления своих работодателей.

Нынешний глава Комитета Госдумы по экономической политике, экс-министр труда и соцзащиты, бывший руководитель Пенсионного фонда России Максим Топилин уже заявил, что за минувшие годы в результате "заморозки" госбюджет сэкономил более 3 трлн рублей. Иными словами, бизнес, который выплачивает эти социальные взносы, мог бы их направить на зарплаты своим сотрудникам, но вынужден платить ПФР. По закону. Чтобы мы формировали свои пенсионные накопления. Однако позже принимается закон, действие которого постоянно пролонгируется, который позволяет сократить ежегодные трансферты из госбюджета в бюджет ПФР. И Топилин, и вице-премьер Татьяна Голикова, и министр труда Антон Котяков, чиновники, которые отвечают за социальную политику, считают это нормальным. Тот же Топилин, отвечая на вопрос, когда вернут "замороженные" пенсионные накопления, откровенно сказал: "Такой вероятности нет".

Однако решение по данной проблеме придётся принимать. Нынешний глава Минтруда Антон Котяков признаёт, что окончательного решения до сих пор нет.

"Вопрос накопительной пенсии лежит в плоскости, наверное, компетенций нескольких министерств. В данном случае мы сейчас именно обсуждаем на площадке правительства различные варианты, – сказал министр Котяков. – Я думаю, что в ближайшее время – 2021-2022 году – выйдем к вам для обсуждения. Вопрос накопительной пенсии сейчас находится в активной стадии обсуждения, всё, что касается индексации пенсии работающих пенсионеров, вы знаете, что полемика у нас идёт ещё с предыдущего созыва, различные варианты были отработаны и сформированы, и, соответственно, окончательного решения пока не принято".

Они фактически украли у нас более 3,5 трлн рублей, но решения у них нет. То есть действовать как аферисты они могут, а вернуть изъятое – на это способностей нет? Они "кинули на деньги" ныне работающих людей, но и о нынешних пенсионерах не очень лестно отзываются. Некоторые из чиновников пошли дальше и откровенно признались, что помогать им уже "поздно".

"Помогать пенсионерам, моё личное мнение, немножко поздно. Помогать нужно гражданину в течение его активной жизни, – прямо сказал первый зампред ЦБ России Сергей Швецов. – Это называется капитализм. Когда человек вышел на пенсию, полагаясь полностью на государство, это социализм […]. Пенсионные институты сегодня очищены от недобросовестных игроков, у которых есть возможность приносить пользу гражданину, это могут быть НПФ, страховые компании, может быть покупка недвижимости, в конце концов, да".

Что с того?

Абсолютная наглость, помноженная на безнаказанность. Дескать, цените, мы вам создали условия, "очистили рынок", чтобы вы вновь приступили к формированию своих пенсионных накоплений. Не вопрос, но хотелось бы, чтобы Минфин вернул ранее украденные у нас деньги! И ещё несколько принципиальных моментов: кто гарантирует, что новые пенсионные накопления, которые будут формировать граждане, не уничтожит бешеная инфляция или перманентная девальвация? Кто даст гарантию, что чиновники или депутаты, которые придут на смену Голиковой, Котякову, Топилину, не изменят в очередной раз законы и не заберут "кровные" пенсионные у простых граждан? Очевидно, что нет никаких гарантий, потому что "слуги народа" трусливы и боятся брать на себя ответственность.

Пенсионная система России оказалась в плачевном состоянии. Причина – непоследовательность решений, которые принимаются на государственном уровне. Чиновники шарахаются из стороны в сторону. Принимают провокативные решения, которые обнуляют доверие граждан к своему государству. Очевидно, что в 2022 году ЦБ и Минфин представят новую стратегию пенсионной реформы. Однако, на мой взгляд, прежде чем предлагать, пора рассчитаться по "предыдущему счету" – вернуть ранее изъятые у нас 3,5 трлн "замороженных" пенсионных накоплений. В конце концов, неприлично, когда государство действует как жулик! Деньги для этих целей у государства имеются. Было бы желание восстановить репутацию.

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