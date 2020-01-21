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Новый главарь ИГИЛ даже не араб? The Guardian раскручивает интригу
21 января 2020, 21:24 • 77 • Политика
Сегодня на страницах The Guardian появилась новая версия по поводу личности нового лидера ИГИЛ*: по мнению британских журналистов, это вовсе не аль-Курейши и не Кардаш, а некий Амир Мухаммед Саид Абдель Рахман аль-Мауля - авторы сенсационной статьи уверяют, что он даже не араб.
Напомним, ранее западные СМИ высказывали разные предположения о том, кто сменит Абу Бакру аль-Багдади на посту халифа "Исламского государства"*: говорилось о некоем Абдулле Кардаше, выходце из саддамовских спецслужб по прозвищу "Профессор", а также называлось Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курейши, который якобы был упомянут в завещании аль-Багдади.
Журналисты заявляют со ссылкой на источники в спецслужбах, что предыдущие имена преемников аль-Багдади были скорее мифическими, зато теперь это проверенная информация. Авторы статьи также узнали, что он вовсе не араб, а туркоман, родом из иракского Телль-Афара, имеет учёную степень по шариатскому праву.
По информации британцев, именно Амир Абдель Рахман приложил руку к убийству езидов, а с аль-Багдади он познакомился в 2004 году в Кэмп Букка. Известно, что в качестве лидера халифата Амир Абдель Рахман уже начал кадровые перестановки, привлекая в правление ИГ* молодёжь, не участвовавшую в войне с США в Ираке.
*Организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена.
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