Новый глава украинского Генштаба вздумал повторить керченскую провокацию: "Именно так и будет происходить"

Военные корабли Украины будут проходить через Керченский пролив в Азовское море, заявил в четверг генерал-лейтенант Руслан Хомчак. Он отметил, что "в эту секунду" Киев их туда не отправит, но в будущем "именно так и будет происходить". Хомчак подчеркнул, что Керченский пролив принадлежит Украине, "сколько бы русские ни кричали".

Примечательно, что глава украинского Генштаба сделал такое заявление буквально за несколько часов до телефонного разговора президента России Владимира Путина с главой Незалежной Владимиром Зеленским. Главы государств обсуждали вопросы урегулирования ситуации в Донбассе и арестованных украинских моряков, которые как раз были задержаны в Керченском проливе.

Хомчак в свою очередь добавил, что пока Генштаб сосредоточен на обучении военных и завершении принятой ранее программы по реформированию военной техники.