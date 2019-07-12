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Новый глава украинского Генштаба вздумал повторить керченскую провокацию: "Именно так и будет происходить"
12 июля 2019, 03:09 • 53 • В мире
Назначенный президентом Украины Владимиром Зеленским глава Генштаба ВСУ Руслан Хомчак пообещал повторить керченскую провокацию, направив очередные украинские корабли в пролив. По его словам, ему всё равно "на крики русских".
Военные корабли Украины будут проходить через Керченский пролив в Азовское море, заявил в четверг генерал-лейтенант Руслан Хомчак. Он отметил, что "в эту секунду" Киев их туда не отправит, но в будущем "именно так и будет происходить". Хомчак подчеркнул, что Керченский пролив принадлежит Украине, "сколько бы русские ни кричали".
Примечательно, что глава украинского Генштаба сделал такое заявление буквально за несколько часов до телефонного разговора президента России Владимира Путина с главой Незалежной Владимиром Зеленским. Главы государств обсуждали вопросы урегулирования ситуации в Донбассе и арестованных украинских моряков, которые как раз были задержаны в Керченском проливе.
Хомчак в свою очередь добавил, что пока Генштаб сосредоточен на обучении военных и завершении принятой ранее программы по реформированию военной техники.
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