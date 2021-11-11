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Новый глава МИД Японии об отношениях с Россией: "Важно, чтобы было выгодно каждой стороне"
11 ноября 2021, 07:35 • 77 • Политика
Новый глава МИД Японии Йошимаса Хаяси высказался об отношениях с Россией и дальнейшем заключении мирного договора между двумя странами. По его словам, "важно, чтобы отношения между двумя странами продолжали развиваться в таком направлении, которое было бы выгодно для каждой из сторон".
"Мы по-прежнему считаем важным развитие отношений между Россией и Японией", - заявил он во время выступления, трансляцию которого вел телеканал TBC.
По мнению Хаяси, России и Японии важно выстроить отношения таким образом, чтобы это было выгодно для каждой из сторон в различных сферах, "в том числе политической, экономической и культурной".
Он также добавил, что подписание мирного договора нельзя перекладывать "на плечи следующих поколений" и Япония намерена продолжить диалог для решения этого вопроса.
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