Новый глава МИД Японии об отношениях с Россией: "Важно, чтобы было выгодно каждой стороне"

Новый глава МИД Японии Йошимаса Хаяси высказался об отношениях с Россией и дальнейшем заключении мирного договора между двумя странами. По его словам, "важно, чтобы отношения между двумя странами продолжали развиваться в таком направлении, которое было бы выгодно для каждой из сторон".

"Мы по-прежнему считаем важным развитие отношений между Россией и Японией", - заявил он во время выступления, трансляцию которого вел телеканал TBC.

По мнению Хаяси, России и Японии важно выстроить отношения таким образом, чтобы это было выгодно для каждой из сторон в различных сферах, "в том числе политической, экономической и культурной".

Он также добавил, что подписание мирного договора нельзя перекладывать "на плечи следующих поколений" и Япония намерена продолжить диалог для решения этого вопроса.