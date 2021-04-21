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Новый глава МИД Чехии в день назначения выдвинул России жесткий ультиматум

21 апреля 2021, 22:50  •  71 • Политика
Фото: Igor Zehl/CTK/www.globallookpress.com
Чиновник потребовал вернуть высланных дипломатов до полудня 22 апреля
В Чехии остались недовольны жестким ответом России на высылку 18 наших дипломатов из Праги. Новый глава МИД Чехии Якуб Кулганек, едва заступив в должность 21 апреля, поспешил поставить Москве условие.
Политик заявил, что Москва должна принять обратно высланных чешских дипломатов до 12 часа дня 22 апреля. Иначе, отметил Кулганек, в российском посольстве в Праге останется столько же сотрудников, сколько теперь работает в чешском в Москве, то есть пять.
Об этом Кулганек, передает РИА "Новости", объявил после встречи с российским послом, которого ранее вызвали в чешский МИД.
Позже российский МИД ответил на ультиматум Чехии. В ведомстве заявили, что подобные условия Праге стоит оставить для общения внутри НАТО.
Отношения между Чехией и Россией испортились 17 апреля. Прага выслала 18 дипломатов, заявив, что они сотрудники российских спецслужб. Более того, премьер страны Андрей Бабиш обвинил спецслужбы РФ в причастности ко взрыву на складе во Врбетице в 2014 году. Прага полагает, что взрыв организовали Александр Петров и Руслан Боширов, которых Великобритания считает причастными к отправлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. К тому же, Чехия решила в качестве наказания исключить отечественный "Росатом" из списка претендентов на строительство блока АЭС
В МИД РФ очень удивились абсурдности и голословности обвинений Чехии. В качестве контрмеры Москва в срочном порядке отправила 20 чехов обратно домой. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова указывала на то, что Чехия шесть лет не могла расследовать это дело. По ее словам, за неожиданными действиями Праги стоит Вашингтон.

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