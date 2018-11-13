Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Так проще объяснить провалы»: в конгрессе США предложили изучить влияние ботов ...
«Приказали чистить снег с осуждёнными, потом избили»: капитан ФСИН заявила об из...
Украинскую журналистку уволили после неудобного вопроса Порошенко
Выборы в Хакасии показали, что старые политтехнологии больше не работают (Руслан...
Главная / В России

Новый глава Хакасии может отозвать из Совфеда сенатора Валентину Петренко

13 ноября 2018, 14:39  •  153 • В России

30-летний член КПРФ Валентин Коновалов, победивший на выборах губернатора Хакасии, как и положено коммунисту, сразу начал «сбрасывать Пушкина с парохода современности». Свергать с пьедестала символы ушедшей эпохи. "Пушкиным" оказалась сенатор Валентина Петренко, представлявшая Хакасию в верхней палате российского парламента аж с 2001 года.

Да, речь о той самой «женщине с чудо-причёской», которая стала героиней бесчисленных интернет-мемов. Ну у кого ещё в российской политике — словно папаха на голове? Сама Петренко объясняет феномен просто: «У меня от природы вьющиеся волосы. Поднимаю наверх шпильками. Всё».

Впрочем, реальные у неё волосы или искусственные — можно спорить. А вот душа у Валентины Петренко — по-настоящему геройская. В 1993 году террористы захватили в Ростове-на-Дону целый школьный класс вместе с учительницей. Потребовали «10 миллионов долларов и вертолёт». Петренко тогда была зам. главы областной администрации. И отправилась общаться с бандитами (чего многие мужики побоялись). Предлагала себя взамен детей. Вела переговоры трое суток, в итоге террористы постепенно начали отпускать пленников! Боевикам тогда удалось уйти, но позже их задержали в Дагестане.

В Совете Федерации Петренко неоднократно выступала с неожиданными инициативами. В 2007 году пыталась разрешить эвтаназию (прерывание жизни тяжёло больных по их воле). Затем призывала запретить давать детям заведомо нелепые имена. Или предлагала класть на обследование у психиатра тех, кто хочет лечь на пластическую операцию. Глядишь, меньше «губ уточкой» и силиконовых грудей стало бы…

Теперь же, как говорят в республике, представлять Хакасию в Совете Федерации будет нынешний депутат абаканского горсовета Валерий Усатюк. Причем, если избранному главе региона — 30 лет, то его сенатору — 70! Возрастной баланс, можно сказать, соблюдён. Впрочем, сейчас в республике введено прямое бюджетное управление Минфина РФ. Проще говоря, регион — банкрот. И новому главе, и его сенатору в любом случае придётся непросто. Тут бы узнаваемая всеми прическа и боевая натура мадам Петренко ого как пригодились бы. Но, судя по всему, молодым да левым виднее.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

153
Источник
Похожие новости
13 ноября 2018, 14:39
Администрация Симферополя ушла в отставку
13 ноября 2018, 14:39
Новый глава Хакасии может отозвать из Совфеда сенатора Валентину Петренко
12 ноября 2018, 23:54
«Не реагировали на этот факт»: в СК выяснят, почему правоохранители не проверили колонию, где содержится Цеповяз

12 ноября 2018, 19:09
У Медведева сменился шеф протокола
12 ноября 2018, 15:54
Страна за неделю с 5 по 11 ноября
12 ноября 2018, 14:09
«Проделана титаническая работа»: завершено сооружение опор железнодорожной части Крымского моста
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
10 ноября 2018, 23:24
США запустили модернизированную ракету. В конечном итоге – в Россию
07 ноября 2018, 22:09
"Ответ не принимается": Матвиенко жестко ответила министру Кобылкину на предложение закрыть вывоз леса в Китай
08 ноября 2018, 03:09
«Отвлекающая война»: В России назвали признаки подготовки США к ядерному удару по России
08 ноября 2018, 20:54
Путин присутствовал при битве Лукашенко с Пашиняном
07 ноября 2018, 01:09
«Мандат на войну»: Киев негодует из-за признания Россией выборов в Донбассе
10 ноября 2018, 03:54
Украина решила взять в заложники «Северный поток»
11 ноября 2018, 13:54
Путин и Трамп на рабочем ланче в Париже: прямая видеотрансляция
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.