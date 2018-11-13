Новый глава Хакасии может отозвать из Совфеда сенатора Валентину Петренко

30-летний член КПРФ Валентин Коновалов, победивший на выборах губернатора Хакасии, как и положено коммунисту, сразу начал «сбрасывать Пушкина с парохода современности». Свергать с пьедестала символы ушедшей эпохи. "Пушкиным" оказалась сенатор Валентина Петренко, представлявшая Хакасию в верхней палате российского парламента аж с 2001 года.

Да, речь о той самой «женщине с чудо-причёской», которая стала героиней бесчисленных интернет-мемов. Ну у кого ещё в российской политике — словно папаха на голове? Сама Петренко объясняет феномен просто: «У меня от природы вьющиеся волосы. Поднимаю наверх шпильками. Всё».

Впрочем, реальные у неё волосы или искусственные — можно спорить. А вот душа у Валентины Петренко — по-настоящему геройская. В 1993 году террористы захватили в Ростове-на-Дону целый школьный класс вместе с учительницей. Потребовали «10 миллионов долларов и вертолёт». Петренко тогда была зам. главы областной администрации. И отправилась общаться с бандитами (чего многие мужики побоялись). Предлагала себя взамен детей. Вела переговоры трое суток, в итоге террористы постепенно начали отпускать пленников! Боевикам тогда удалось уйти, но позже их задержали в Дагестане.

В Совете Федерации Петренко неоднократно выступала с неожиданными инициативами. В 2007 году пыталась разрешить эвтаназию (прерывание жизни тяжёло больных по их воле). Затем призывала запретить давать детям заведомо нелепые имена. Или предлагала класть на обследование у психиатра тех, кто хочет лечь на пластическую операцию. Глядишь, меньше «губ уточкой» и силиконовых грудей стало бы…

Теперь же, как говорят в республике, представлять Хакасию в Совете Федерации будет нынешний депутат абаканского горсовета Валерий Усатюк. Причем, если избранному главе региона — 30 лет, то его сенатору — 70! Возрастной баланс, можно сказать, соблюдён. Впрочем, сейчас в республике введено прямое бюджетное управление Минфина РФ. Проще говоря, регион — банкрот. И новому главе, и его сенатору в любом случае придётся непросто. Тут бы узнаваемая всеми прическа и боевая натура мадам Петренко ого как пригодились бы. Но, судя по всему, молодым да левым виднее.