Факт того, что "Крым наш!", то бишь российский, причём уже давно, невольно подтвердил и новый начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак. В интервью УНИАН он рассказал о своих ощущениях об отпуске на полуострове, который провёл там в 2010 году.

В разговоре со СМИ военный признался, что задолго до референдума 2014 года он уже отказался признавать Крым украинским.

"Я себя спрашивал, я в Украине? - вспоминает свои ощущения от отдыха в Крыму Хомчак. - Я не понимал, где я".

Напомним, в 2014 году после проведённого исторического референдума, на котором 98% жителей приняли решение воссоединиться с Россией, регион стал официально территорией РФ.

В Киеве и на Западе заговорили об "оккупации" и "аннексии" Крыма, до сих пор отказываясь признавать результаты референдума и народного волеизъявления. Украина требует возврата полуострова, Москва же твёрдо заявила о том, что вопрос о принадлежности Крыма закрыт.

Новый глава Генштаба ВСУ, основываясь на своих ощущениях от проведённого 9 лет назад на полуострове отпуска, и вовсе огорошил СМИ неожиданным признанием.

"Захват Крыма начался гораздо раньше, потому что сегодня надо захватить это, - в это время Хомчак показал рукой на свою голову, - а физически - это уже вопрос времени".