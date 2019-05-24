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Новый глава Генштаба ВСУ отказался признавать Крым украинским задолго до референдума: "Я не понимал, где я"

24 мая 2019, 15:39  •  4 • Политика
Новый глава Генштаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак проговорился СМИ о принадлежности Крыма. Оказывается, он отказался признавать полуостров украинским ещё задолго до исторического референдума 2014 года, когда Крым официально вернулся в состав России. "Я не понимал, где я, - пояснил Хомчак, вспоминая свои ощущения от поездки в отпуск в 2010 году. - Я себя спрашивал, я в Украине?"
Факт того, что "Крым наш!", то бишь российский, причём уже давно, невольно подтвердил и новый начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак. В интервью УНИАН он рассказал о своих ощущениях об отпуске на полуострове, который провёл там в 2010 году.
В разговоре со СМИ военный признался, что задолго до референдума 2014 года он уже отказался признавать Крым украинским.
"Я себя спрашивал, я в Украине? - вспоминает свои ощущения от отдыха в Крыму Хомчак. - Я не понимал, где я".
Напомним, в 2014 году после проведённого исторического референдума, на котором 98% жителей приняли решение воссоединиться с Россией, регион стал официально территорией РФ.
В Киеве и на Западе заговорили об "оккупации" и "аннексии" Крыма, до сих пор отказываясь признавать результаты референдума и народного волеизъявления. Украина требует возврата полуострова, Москва же твёрдо заявила о том, что вопрос о принадлежности Крыма закрыт.
Новый глава Генштаба ВСУ, основываясь на своих ощущениях от проведённого 9 лет назад на полуострове отпуска, и вовсе огорошил СМИ неожиданным признанием.
"Захват Крыма начался гораздо раньше, потому что сегодня надо захватить это, - в это время Хомчак показал рукой на свою голову, - а физически - это уже вопрос времени".

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