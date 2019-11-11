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Новый глава - новые приоритеты: Партия "Слуга народа" должна быть "секси" и возбуждать
11 ноября 2019, 18:54 • 31 • В мире
Партия Владимира Зеленского получила нового руководителя. На этом посту спикера парламента Дмитрия Разумкова сменил Александр Корниенко, который сразу сделал "программное заявление": "Слуга народа" должна быть "секси и возбуждать".
В своей вступительной речи после единогласного избрания Корниенко обозначил "главные приоритеты партии до 2023 года", пишет Nation News.
Кроме того, тренинги для "слуг народа" в ближайшее время будут проводиться в Египте или Буковеле.
Съезд партии "Слуга народа" проходил в воскресенье в выставочном центре "Парковой". Пока перед зданием, где проходило партийное мероприятие, проходили акции протеста, внутри для партийцев накрыли фуд-зону со шведским столом.
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