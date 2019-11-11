Новый глава - новые приоритеты: Партия "Слуга народа" должна быть "секси" и возбуждать

В своей вступительной речи после единогласного избрания Корниенко обозначил "главные приоритеты партии до 2023 года", пишет Nation News.

"Чтобы лифт (в партии) работал, партия должна быть секси, как говорит наш коллега Михаил Фёдоров, должна возбуждать депутатов", - заявил новый партийный руководитель.

Кроме того, тренинги для "слуг народа" в ближайшее время будут проводиться в Египте или Буковеле.

Съезд партии "Слуга народа" проходил в воскресенье в выставочном центре "Парковой". Пока перед зданием, где проходило партийное мероприятие, проходили акции протеста, внутри для партийцев накрыли фуд-зону со шведским столом.