Новый генпрокурор Украины «обменял» граждан России и незалежной, руководствуясь «данными соцсетей»

Утро нынешней пятницы выдалось богатым на, как выражается президент США Дональд Трамп, фейк-ньюс. Один из самых интригующих вопросов последних дней – обмен гражданами России и Украины, находящихся под следствием или в заключении – неожиданно «решился» в сообщениях с украинской стороны. Новый генпрокурор Украины, назначенный на этот пост буквально за день до того Руслан Рябошапка заявил, что обмен украинских моряков, осужденных в России Сенцова, Карпюка, Балуха, Гриба и т.д. состоялся, все они летят в Киев из Москвы и вот-вот самолет с ними должен приземлиться в киевском аэропорту «Жуляны».

То, что Рябошапка ссылался на страницу в соцсети некой, никому доселе не известной сотрудницы Верховной рады Анны Исламовой, где и появилась эта «информация», многие не заметили, другие попросту не обратили на данный фактор никакого внимания. Генеральный прокурор страны ведь сообщил, не хмырь подзаборный. Уж у него-то информация из первых рук, что называется. Не сплетнями ведь, то есть «доказательствами в соцсетях пользуется». На сообщения генпрокурора повелись даже официальные СМИ по обе стороны границы.

Некоторые стали утверждать, что Кирилла Вышинского поменяли на СенцоваФото: REUTERS

Украинский и российский сегмент социальных сетей наполнились торжествующими постами «свидомых» и российской либеральной общественности, проклинающих Москву и молящихся сейчас на Сенцова, как в свое время на Надежду Савченко. Некоторые стали утверждать, что это, мол, Кирилла Вышинского поменяли на Сенцова. Самые подозрительные сторонники теории заговора начали гадать, на какие уступки Киеву пришлось пойти, чтобы Москва согласилась провести такой обмен. В Киеве появились даже «свидетели воссоединения» украинских моряков с их семьями. Правда, украинские журналисты, ранее отправившиеся в аэропорт «Жуляны» не нашли там ни «спасенных», ни официальной делегации (а встречать моряков и компанию собрался сам Зеленский), ни каких-либо приготовлений к приему самолета.

Украинский и российский сегмент социальных сетей наполнились торжествующими постами «свидомых» и российской либеральной общественностиФото: REUTERS

Оказалось, что Рябошапка воспользовался именно «доказательствами из соцсетей», что характерно для «страны в гаджете», о построении которой еще недавно публично мечтал президент Украины Владимир Зеленский. Сначала адвокат Валентин Рыбин заявил, что все лица, которые должны быть обменяны, находятся в пунктах сбора или местах заключения. Причем, по обе стороны украино-российской границы. Потом пресс-секретарь СБУ выступила с заявлением (правда, опять в «Фейсбуке»), что не надо ставить телегу впереди лошади, да еще и гнать ее. Мол процесс переговоров продолжается, ждать и терпеть осталось недолго, а пока не надо вестись на фейки. С аналогичным заявлением выступил и офис президента Зеленского (украинский аналог администрации президента), предложив не верить «источникам» и «не играть с эмоциями общества».

- По состоянию на сегодняшнее утро, я в Полтаве по дороге в Днепропетровск, никто никуда не летит. Все граждане РФ и Украины, которые планируют принять участие в обмене, находятся кто в пункте сбора, а кто — в местах предварительного заключения либо отбывания наказания. Из России в Киев никакой самолет не вылетал. – еще раз разъяснил адвокат Валентин Рыбин текущее состояние дел на своей странице в Фейсбук. А Кирилл Вышинский, который находится дома в Киеве, был очень удивлен, узнав, что его «уже обменяли».

Россия отпускает задержанных военнослужащих ВМСУ и офицеров СБУ с обязательствами Украины в отношении дальнейшего расследования уголовного дела о незаконном пересечении госграницыФото: REUTERS

Кстати говоря, адвокат Рыбин сообщил, что Зеленский еще не помиловал удерживаемых в Киеве россиян, что необходимо для совершения самой процедуры обмена. И это дает все основания говорить, что процедура проводится не просто так по договоренностям президентов Путина и Зеленского, а в строгом соответствии с требованиями законодательства государств России и Украины. А это означает, что осужденные в России Сенцов, Карпюк, Балух и Гриб, в свою очередь написали прошения о помиловании, которое подписал президент России. И тогда же эта формальность означает и согласие украинской стороны на соблюдение другой нормы – Россия отпускает задержанных военнослужащих ВМСУ и офицеров СБУ с обязательствами Украины в отношении дальнейшего расследования уголовного дела о незаконном пересечении госграницы РФ. Собственно говоря, это тот самый вариант, который Москва предлагала еще в июне, который Климкин зарубил своей нотой-отповедью, даже не поставив Зеленского, уже занимавшего к тому времени пост президента, в известность.

В общем, пока еще, говоря простым языком, никто никуда не летит. А как дальше будут развиваться события, мы будем постоянно отслеживать и обязательно сообщим вам.

По последним данным, озвученным пресс-секретарем СБУ Еленой Гитлянской, обмен заключенными и подследственными между Россией и Украиной в эту пятницу не состоится. Хотя, кто знает, может доказательства этого она собрала там же, где и генпрокурор Рябошапка.

А во источник украинского издания «Обозреватель» сообщил, что обмен срывается по вине украинской стороны. И вот чему-чему, а этому, похоже, можно верить.