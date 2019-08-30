Новый генпрокурор Украины назвал приоритеты на ближайшие годы

Новый генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил журналистам, что намерен еженедельно привлекать к ответственности высокопоставленных чиновников, а также возвратить стране как можно больше украденных активов.

По словам Рябошапки, он намерен сделать прокуратуру ведомством, которое будет координировать все правоохранительные структуры, ставить перед ними задачи в сфере борьбы с преступностью и контролировать их выполнение, «причём жестко».

Он добавил, что он и его соратники «не хотят крови буквально, но в смысле правовом хотят крови».

«Каждую неделю кто-то должен быть привлечён к ответственности из высокопоставленных чиновников. Как можно больше активов, денег, которые были украдены у этой страны и у наших людей, должны быть найдены и возвращены стране», — цитирует его Интерфакс.

Новый генпрокурор добавил, что это будет «приоритетом на ближайшие годы».

Ранее Зеленский назначил Рябошапку генпрокурором Украины.