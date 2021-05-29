Новый газовый хаб России. "Пакистанский поток" отвязали от геополитики

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин не связывает отсрочку в строительстве "Пакистанского потока" с геополитикой. Дело в другом: новый газовый хаб России изначально имел совсем иную конфигурацию.

Стало известно, что Россия в ближайшее время начнёт строить газопровод "Пакистанский поток". Раньше он носил название "Северг-Юг". Его планировали строить уже давно, но затянули. О причинах в беседе с Царьградом рассказал Сергей Пикин.

"Существовало множество вариаций, каким образом реализовывать проект. В итоге он вышел в формате, по сути, переброски сжиженного газа и транспортировки его по газотранспортной системе", - объяснил эксперт.

По его словам, первоначально "Пакистанский поток" должен был иметь гораздо большую протяжённость и проходить через ряд стран.

"Тем самым поставка была бы чуть ли не через территорию России, то есть расстояния были бы совсем другие, значительно превышающие текущий вариант проекта", - добавил Пикин.

С момента обсуждения нового газового хаба России прошло шесть лет. Он сильно изменился, приобрёл более простую форму, чтобы не зависеть от транзита со стороны других государств.