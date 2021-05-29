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Новый газовый хаб России. "Пакистанский поток" отвязали от геополитики

29 мая 2021, 02:00  •  91 • Политика
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин не связывает отсрочку в строительстве "Пакистанского потока" с геополитикой. Дело в другом: новый газовый хаб России изначально имел совсем иную конфигурацию.
Стало известно, что Россия в ближайшее время начнёт строить газопровод "Пакистанский поток". Раньше он носил название "Северг-Юг". Его планировали строить уже давно, но затянули. О причинах в беседе с Царьградом рассказал Сергей Пикин.
"Существовало множество вариаций, каким образом реализовывать проект. В итоге он вышел в формате, по сути, переброски сжиженного газа и транспортировки его по газотранспортной системе", - объяснил эксперт.
По его словам, первоначально "Пакистанский поток" должен был иметь гораздо большую протяжённость и проходить через ряд стран.
"Тем самым поставка была бы чуть ли не через территорию России, то есть расстояния были бы совсем другие, значительно превышающие текущий вариант проекта", - добавил Пикин.
С момента обсуждения нового газового хаба России прошло шесть лет. Он сильно изменился, приобрёл более простую форму, чтобы не зависеть от транзита со стороны других государств.
Первоначальный проект имел очень сложную геополитическую конфигурацию, и его реализация зависела от множества других стран. Сейчас риски минимизированы, и в таком виде уже это, я бы сказал, стандартный инфраструктурный проект на территории Пакистана, - заключил собеседник "Первого русского".

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