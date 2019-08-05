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Новый фронт в Прибалтике или на Азовском море? В США испугались конфликта с Россией на фоне митингов в Москве - СМИ

05 августа 2019, 15:24  •  253 • Политика
Американские СМИ предсказывают очередной международный конфликт, который может разгореться в Прибалтике или в Азовском море. По мнению журналистов The Wall Street Journal, инициатором станет Россия. Причем главной целью Москвы будет попытка отвлечь внимание от митингов в Москве, полагают американцы.
В понедельник в газете The Wall Street Journal появилась статья, авторы которой предупредили о новом международном конфликте, который якобы может разгореться по инициативе президента России Владимира Путина.
По мнению американцев, таким образом Москва попытается отвлечь внимание граждан от внутренних проблем, а именно - от митингов в центре столицы.
Авторы материала предполагают, что новый фронт может открыться в Прибалтике, не исключают они и эскалацию ситуации на Азовском море, напоминая, что после "авантюр в Грузии и на Украине" рейтинг Путина вырос почти до 90%.
В статье также подчеркивается, что нынешняя политика западных стран в отношении Москвы только провоцирует эскалацию конфликтов с Россией.
Напомним, что 3 августа в центре столицы прошел несанкционированный митинг оппозиции в поддержку независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму. Акция собрала полторы тысячи участников, из которых 600 были задержаны полицейскими за нарушение общественного порядка.

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