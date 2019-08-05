Новый фронт в Прибалтике или на Азовском море? В США испугались конфликта с Россией на фоне митингов в Москве - СМИ

В понедельник в газете The Wall Street Journal появилась статья, авторы которой предупредили о новом международном конфликте, который якобы может разгореться по инициативе президента России Владимира Путина.

По мнению американцев, таким образом Москва попытается отвлечь внимание граждан от внутренних проблем, а именно - от митингов в центре столицы.

Авторы материала предполагают, что новый фронт может открыться в Прибалтике, не исключают они и эскалацию ситуации на Азовском море, напоминая, что после "авантюр в Грузии и на Украине" рейтинг Путина вырос почти до 90%.

В статье также подчеркивается, что нынешняя политика западных стран в отношении Москвы только провоцирует эскалацию конфликтов с Россией.

Напомним, что 3 августа в центре столицы прошел несанкционированный митинг оппозиции в поддержку независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму. Акция собрала полторы тысячи участников, из которых 600 были задержаны полицейскими за нарушение общественного порядка.