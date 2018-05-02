Новый формат украинского самоуничтожения • 157 • Аналитика







Киевская «инновация» уже получила отклики по ту сторону фронта. Так, руководитель представительства Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня Руслан Якубов сообщил РИА «Новости», что смена формата операции украинских силовиков на Донбассе не изменит ситуацию на линии соприкосновения и означает продолжение курса на попытки военного решения конфликта.





Более развернутый комментарий относительно смены формата карательной операции киевской хунты представил СМИ заместитель командующего оперативного командования ВС ДНР Эдуард Басурин, успевший ознакомится с материалом по данному вопросу, собранным разведорганами республики.



По данным Басурина, начинающаяся операция будет состоять из нескольких этапов. На первом руководство ООС постарается взять под полный контроль националистические батальоны.



«Как полноправные участники конфликта будут заявлены вооруженные формирования националистов из таких движений, как «Правый сектор», «УДА» (запрещены в РФ) и другие, которые будут прикрывать оголенные участки фронта, а также использоваться для проведения различных диверсий и «усмирительно-устрашительных акций» на местное население по обе стороны фронта», — отметил Басурин.



На первый этап определено два месяца, и он также ознаменуется массированными обстрелами населенных пунктов народных республик с целью «огневого выдавливания» населения прифронтовой территории.



Второй этап начнется с захвата населенных пунктов и господствующих высот в «серой зоне» для подготовки дальнейших масштабных наступательных действий.



«Но более точную информацию мы получим после утверждения всех планов военно-политическим руководством Украины и доступа к ним наших разведчиков», — подчеркнул Басурин, добавив, что ожидает этого в ближайшее время.



Определенным подтверждением всего изложенного Басуриным стало изменения «графика» обстрелов населенных пунктов Донбасса. Так, если раньше каратели обстреливали донбассцев по ночам, когда «мониторы» ОБСЕ спят и не фиксируют факты нарушения «режима прекращения огня», то сейчас удары осуществляются утром и днем. Когда огонь артиллерии можно легко корректировать с БПЛА, даже не оснащенных тепловизорами, и сделать его максимально точным и эффективным.



Результат налицо: всего за несколько дней от огня артиллерии ВСУ пострадало 18 и погибло пятеро мирных жителей ДНР.



О подготовке Киевом новой агрессии против народных республик говорят и сведения добытые разведкой ЛНР, оглашенные на брифинге официальным представителем народной милиции подполковником Андреем Марочко.



«В связи с началом с 30 апреля на Донбассе операции объединенных сил или, как мы считаем, операции оккупационных сил, командование ООС в период с 1 по 31 мая спланировало проведение широкомасштабных мероприятий по розыску военнослужащих, самовольно оставивших расположения частей», – приводит слова Марочко «ПолитНавигатор».



О возможных планах новой наступательной операции информируют и украинские источники. Так, в киевском журнале «Новое время» эксперты описывают возможный сценарий ООС.



По их мнению, наступление будет развиваться по всей линии разграничения, причем наступающие силы будут насчитывать не менее чем из 100 тыс. бойцов и 1,5—2 тыс. единиц бронетехники. Причем «специалисты» рисуют незатейливую картину предстоящего геноцида.



«Успех в бою, по мнению военных экспертов, принесут тотальная война, бескомпромиссное уничтожение противника и нанесение мощных ударов по его критической инфраструктуре. Важное дополнение — стране надо будет активно вести партизанско-диверсионную деятельность на оккупированных сепаратистами землях», – пишет журнал. В будущее без тормозов и стоп-кранов



Также указывается, что при реализации такого сценария высока вероятность введения военного положения в стране, а также мероприятий по нейтрализации «пятой колонны».



При этом эксперты с большой долей вероятности ожидают со стороны России операцию по принуждению к миру.



«Также высока вероятность открытого вторжения войск РФ на восток Украины под эгидой защиты местного населения. Общество расколется на условные партии войны и мира. Раскол будет нарастать под влиянием роста числа жертв конфликта. По консервативным оценкам, в ходе широкомасштабной наступательной кампании погибнет порядка 10 тыс. человек. Если же в дело напрямую вмешается РФ, общее число жертв достигнет 300 тыс. человек.



НАТО вряд ли станет стороной конфликта, поэтому военная удача будет целиком и полностью зависеть от самоотверженности рядовых украинцев, а также таланта отечественных полководцев», – говорится в сценарии, причем видно, что авторы не слишком полагаются на последние два компонента.







И это правильно. Поскольку уже подготовка к переходу к «новому формату» и слухи о том, что в рамках ООС немедленно начнется наступление, вызвали массовое дезертирство из украинских формирований.



В частности, украинское издание «Обозреватель» публикует интервью экс-командира 5-й роты батальона «Днепр-1» Владимира Шилова, который указывает, что рассказы о сильной украинской армии выдумка, а ситуация с каждым днём становится всё хуже.



«Все возвращается в старое русло. Если бы у людей была возможность расторгнуть контракт, то 50% моментально бы расторгло и ушло на гражданку. Все действительно плохо. Не дай Бог, Россия дернется — все будет очень хреново», – заявил он. Зачем мужчине меч



Примечательно, что мнение «атошника» совпадает с проведенными недавно на Украине социологическими исследованиями, согласно результатам которых около 50% бойцов были бы готовы сейчас расторгнуть контракты и покинуть ряды ВСУ. Среди основных причин солдаты называют жестокое обращение командиров и непонимание сути конфликта, в котором они принимают участие.



Как бы то ни было, но, по данным НМ ЛНР, только в оперативно-тактической группировке «Луганск» количество дезертиров достигло более 500 человек.



Все это данные вызывает серьезные сомнения в возможности ВСУ не только воевать с российской армией, если она будет вынуждена осуществить операцию по принуждению к миру, но и провести масштабное наступление на ЛДНР, ведя городские бои в агломерациях Донецка, Горловки и Луганска. И украинские полководцы понимают это лучше, чем кто бы то ни было.



Впрочем, изменение формата и принятие новых наступательных планов еще не означает, что Киев действительно намерен начать самоубийственную для него атаку. Начнем с того, что, если бы хунта имела возможность разгромить и захватить народные республики Донбасса, то она сделала бы это в формате АТО, а новая «обложка» не добавит ВСУ никаких принципиально новых возможностей.



Иными словами, ООС затеяна не столько для достижения военной победы, сколько для решения других задач. И. о. министра иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего считает, что «инновация» Порошенко нужна для легитимизации киевским режимом совершенных им преступлений «задним числом».



Кроме того, очевидно, что Порошенко постарается использовать ООС, чтобы удержать утекающую из его рук власть. Новый формат позволит ему сконцентрировать в своих руках рычаги чрезвычайного управления страной не только на Донбассе, но и на Украине. Он сможет произвольно применять военную и полицейскую силу, в том числе и для пресечения любых протестных выступлений. Он даже «будет иметь право» отменить выборы под предлогом угрозы национальной безопасности.



Впрочем, даже если ВСУ не рискнут ринуться в масштабное наступление, ничего хорошего новый формат карательной операции Донбассу не принесет. Итак, Порошенко совершил давно анонсированное изменение формата карательной операции на Донбассе. Теперь вместо «антитеррористической операции» против населения народных республик проводится операция Объединенных сил Украины (ООС), руководство которой передано от СБУ к ВСУ.Киевская «инновация» уже получила отклики по ту сторону фронта. Так, руководитель представительства Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня Руслан Якубов сообщил РИА «Новости», что смена формата операции украинских силовиков на Донбассе не изменит ситуацию на линии соприкосновения и означает продолжение курса на попытки военного решения конфликта.Более развернутый комментарий относительно смены формата карательной операции киевской хунты представил СМИ заместитель командующего оперативного командования ВС ДНР Эдуард Басурин, успевший ознакомится с материалом по данному вопросу, собранным разведорганами республики.По данным Басурина, начинающаяся операция будет состоять из нескольких этапов. На первом руководство ООС постарается взять под полный контроль националистические батальоны.«Как полноправные участники конфликта будут заявлены вооруженные формирования националистов из таких движений, как «Правый сектор», «УДА» (запрещены в РФ) и другие, которые будут прикрывать оголенные участки фронта, а также использоваться для проведения различных диверсий и «усмирительно-устрашительных акций» на местное население по обе стороны фронта», — отметил Басурин.На первый этап определено два месяца, и он также ознаменуется массированными обстрелами населенных пунктов народных республик с целью «огневого выдавливания» населения прифронтовой территории.Второй этап начнется с захвата населенных пунктов и господствующих высот в «серой зоне» для подготовки дальнейших масштабных наступательных действий.«Но более точную информацию мы получим после утверждения всех планов военно-политическим руководством Украины и доступа к ним наших разведчиков», — подчеркнул Басурин, добавив, что ожидает этого в ближайшее время.Определенным подтверждением всего изложенного Басуриным стало изменения «графика» обстрелов населенных пунктов Донбасса. Так, если раньше каратели обстреливали донбассцев по ночам, когда «мониторы» ОБСЕ спят и не фиксируют факты нарушения «режима прекращения огня», то сейчас удары осуществляются утром и днем. Когда огонь артиллерии можно легко корректировать с БПЛА, даже не оснащенных тепловизорами, и сделать его максимально точным и эффективным.Результат налицо: всего за несколько дней от огня артиллерии ВСУ пострадало 18 и погибло пятеро мирных жителей ДНР.О подготовке Киевом новой агрессии против народных республик говорят и сведения добытые разведкой ЛНР, оглашенные на брифинге официальным представителем народной милиции подполковником Андреем Марочко.«В связи с началом с 30 апреля на Донбассе операции объединенных сил или, как мы считаем, операции оккупационных сил, командование ООС в период с 1 по 31 мая спланировало проведение широкомасштабных мероприятий по розыску военнослужащих, самовольно оставивших расположения частей», – приводит слова Марочко «ПолитНавигатор».О возможных планах новой наступательной операции информируют и украинские источники. Так, в киевском журнале «Новое время» эксперты описывают возможный сценарий ООС.По их мнению, наступление будет развиваться по всей линии разграничения, причем наступающие силы будут насчитывать не менее чем из 100 тыс. бойцов и 1,5—2 тыс. единиц бронетехники. Причем «специалисты» рисуют незатейливую картину предстоящего геноцида.«Успех в бою, по мнению военных экспертов, принесут тотальная война, бескомпромиссное уничтожение противника и нанесение мощных ударов по его критической инфраструктуре. Важное дополнение — стране надо будет активно вести партизанско-диверсионную деятельность на оккупированных сепаратистами землях», – пишет журнал.Также указывается, что при реализации такого сценария высока вероятность введения военного положения в стране, а также мероприятий по нейтрализации «пятой колонны».При этом эксперты с большой долей вероятности ожидают со стороны России операцию по принуждению к миру.«Также высока вероятность открытого вторжения войск РФ на восток Украины под эгидой защиты местного населения. Общество расколется на условные партии войны и мира. Раскол будет нарастать под влиянием роста числа жертв конфликта. По консервативным оценкам, в ходе широкомасштабной наступательной кампании погибнет порядка 10 тыс. человек. Если же в дело напрямую вмешается РФ, общее число жертв достигнет 300 тыс. человек.НАТО вряд ли станет стороной конфликта, поэтому военная удача будет целиком и полностью зависеть от самоотверженности рядовых украинцев, а также таланта отечественных полководцев», – говорится в сценарии, причем видно, что авторы не слишком полагаются на последние два компонента.И это правильно. Поскольку уже подготовка к переходу к «новому формату» и слухи о том, что в рамках ООС немедленно начнется наступление, вызвали массовое дезертирство из украинских формирований.В частности, украинское издание «Обозреватель» публикует интервью экс-командира 5-й роты батальона «Днепр-1» Владимира Шилова, который указывает, что рассказы о сильной украинской армии выдумка, а ситуация с каждым днём становится всё хуже.«Все возвращается в старое русло. Если бы у людей была возможность расторгнуть контракт, то 50% моментально бы расторгло и ушло на гражданку. Все действительно плохо. Не дай Бог, Россия дернется — все будет очень хреново», – заявил он.Примечательно, что мнение «атошника» совпадает с проведенными недавно на Украине социологическими исследованиями, согласно результатам которых около 50% бойцов были бы готовы сейчас расторгнуть контракты и покинуть ряды ВСУ. Среди основных причин солдаты называют жестокое обращение командиров и непонимание сути конфликта, в котором они принимают участие.Как бы то ни было, но, по данным НМ ЛНР, только в оперативно-тактической группировке «Луганск» количество дезертиров достигло более 500 человек.Все это данные вызывает серьезные сомнения в возможности ВСУ не только воевать с российской армией, если она будет вынуждена осуществить операцию по принуждению к миру, но и провести масштабное наступление на ЛДНР, ведя городские бои в агломерациях Донецка, Горловки и Луганска. И украинские полководцы понимают это лучше, чем кто бы то ни было.Впрочем, изменение формата и принятие новых наступательных планов еще не означает, что Киев действительно намерен начать самоубийственную для него атаку. Начнем с того, что, если бы хунта имела возможность разгромить и захватить народные республики Донбасса, то она сделала бы это в формате АТО, а новая «обложка» не добавит ВСУ никаких принципиально новых возможностей.Иными словами, ООС затеяна не столько для достижения военной победы, сколько для решения других задач. И. о. министра иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего считает, что «инновация» Порошенко нужна для легитимизации киевским режимом совершенных им преступлений «задним числом».Кроме того, очевидно, что Порошенко постарается использовать ООС, чтобы удержать утекающую из его рук власть. Новый формат позволит ему сконцентрировать в своих руках рычаги чрезвычайного управления страной не только на Донбассе, но и на Украине. Он сможет произвольно применять военную и полицейскую силу, в том числе и для пресечения любых протестных выступлений. Он даже «будет иметь право» отменить выборы под предлогом угрозы национальной безопасности.Впрочем, даже если ВСУ не рискнут ринуться в масштабное наступление, ничего хорошего новый формат карательной операции Донбассу не принесет. Автор: Борис Джерелиевский Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 157 Источник Похожие новости «Смотрины» Пашиняна прошли успешно Армянский «Миротворец». Нет у «революции» конца? «Северный поток – 2»: морковка для Европы

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