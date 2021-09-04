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Новый формат переговоров: Киев выступил с внезапным ультиматумом по Донбассу

04 сентября 2021, 11:40  •  265 • Политика
Официальный Киев выступил с внезапным ультиматумом по Донбассу. По словам вице-премьера Украины по вопросам евроинтеграции Ольги Стефанишиной, Украина намерена продавить новый формат переговоров.
Речь идёт о новом участнике переговоров по Донбассу. По словам Стефанишиной, после поездки президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон США подключились к теме Донбасса, и теперь конфликт в этом регионе будет обсуждаться не только в "нормандском", но и в "более широком формате".
Украинский вице-премьер добавила, что США "видят свою ключевую роль в урегулировании конфликта в Донбассе и возвращении Крыма".
"Мы надеемся, что уже в ближайшие месяцы состоится ряд визитов, будет дискуссия на уровне министров иностранных дел, советников по вопросам безопасности", - добавила она.

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