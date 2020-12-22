Новый финт: Сократить чиновников так, чтобы их стало больше

Автор:

Мария Иваткина

Начальники начальников

Доклад ВШЭ об "умной оптимизации" госслужащих со всеми графиками, проекциями и прочей аналитикой уместился на 46 страницах. Особое внимание обращает на себя пункт про загруженность слуг народа:

В некоторых федеральных органах исполнительной власти соотношение руководителей и подчинённых составляет 1 к 1,2, т. е. на 1 руководителя приходится чуть больше 1 подчинённого. В 35 из 52 ФОИВ (это федеральные органы исполнительной власти) на 1 заместителя министра (руководителя) приходится менее 2 департаментов (управлений).

"Двоечниками" числятся Ростуризм, Росгидромет, Россвязь, Роспатент, Роснедра и с десяток других ведомств. Их оптимизация может коснуться в первую очередь. Хотя проредить ряды предлагается везде. И главным основанием к этому называется цифровизация – замена взаимодействующего с людьми чиновника роботом. В докладе ВШЭ говорится следующее:

Органы власти получат аналог государственного магазина приложений (AppStore, Google Play), в котором они из стандартных компонентов смогут проектировать полностью цифровые услуги, исключающие человека – посредника между гражданином и органом власти.

То есть предлагается сокращать главным образом тех, кто работает с людьми, реально может помочь им советом, найти выход из сложной ситуации. Теперь – цифровые фронт-офисы, чат-боты и другие прелести дивного нового мира.

Бумажное сокращение

Это далеко не первая и, очевидно, не последняя реформа госуправления. Только за последнее десятилетие в России несколько раз пытались сократить количество госслужащих. За три года – с 2011 по 2013 – планировалось урезать их численность сразу на 20 процентов. Не получилось. В 2016 году к вопросу снова вернулись, постановив сократить штат на 10%. Эффект тот же – цель достигнута не была. Ещё одна попытка была анонсирована в прошлом году. За 2020-2021 годы предполагалось на 10% процентов урезать штат центральных аппаратов и на 15% – их территориальных подразделений. Политический эксперт, публицист Валерий Смирнов уверен, что и в этот раз особых результатов от реформы мы не почувствуем:

Речь идёт в основном о сокращении числа ставок, которые имеются в тех или иных подразделениях, но не о реальных сотрудниках. По расчётам на март 2020 года в центральном аппарате где-то 18,7% пустых вакансий, в службах – 22%, в агентствах – 14%. И это при том, что сокращение в центральных аппаратах планируется всего на 5%. То есть даже незаполненные вакансии не исчезнут полностью.

Гуманисты могут спать спокойно: сокращать будут не людей, а свободные вакансии. При этом штат чиновников формально урежут, а их содержание – 1,6 трлн руб. в год – трогать не будут. На это тоже обратил внимание Валерий Смирнов:

Когда оптимизировали медицину, например, то краеугольным камнем было то, что нефиг тратить столько денег. А вот число госслужащих сокращают без сокращения расходов на оплату их труда!

То медицина, а то кормушка для многомиллионной армии чиновников. И речь не о чиновниках, которые работают на местах за копейки, а об их коллегах, – тех, кто хорошо засел повыше и наплодил замов. В российских ведомствах, например, есть такая должность, как помощник заместителя директора. Даже должностная инструкция существует. И в этой инструкции написано, что помощник заместителя директора относится к категории руководителей.

Голодная армия чиновников

Всего в России, по данным Минфина за прошлый год, 2 миллиона 400 тысяч чиновников. На 10 тысяч жителей страны приходится 163 госслужащих. Для сравнения, в СССР, по данным Центрального статуправления, в 1985 году, на пике расцвета бюрократии, было 2 миллиона чиновников на 276 миллионов населения, то есть всего 73 госслужащих на 10 тыс. жителей. Результат всех реформ госуправления за последнюю десятилетку – не сокращение, а, наоборот, увеличение численности госслужащих. В 2000 году в России было в два раза меньше чиновников, чем сейчас, – 1,16 миллиона человек.

Если очередная реформа наконец принесёт результат, можно будет лишь порадоваться. Но если сократят не только пустые вакансии, но и живых чиновников, то кого именно? Политолог, профессор МГУ имени М. В. Ломоносова Андрей Манойло в интервью нашему каналу высказал свои предположения:

Здесь важен сам подход, каких именно сотрудников будут сокращать – или неэффективных, или с дублирующимся функционалом, или работяг, – людей, которые тянут на себе три воза дел, за которыми никто не стоит и защитить их некому.

Чиновничий аппарат Российской Империи был меньше в 10 раз, но в разы эффективней, чем сегодня. А жили здесь 170 миллионов человек – Империя включала Польшу, Финляндию, Малороссию, Закавказье, Туркестан. Учредитель телеканала Царьград Константин Малофеев вместо номинальной реформы госуправления предлагает подумать над возрождением земств, которые существовали до революции:

Земство должно быть бесплатным. Депутаты никакого уровня не должны получать зарплаты. Никогда. Хочешь представлять народ? Представляй и живи его жизнью на его зарплату. Ты учитель? Директор школы? Тебя избрали – работай, собирайся на сессии. Они что, все профессиональные законодатели? Не смешите меня. Пожалуйста – иди заседай за свои собственные деньги, за свою зарплату, не отрывайся от той среды, которая тебя выдвинула, представляй её.

И в то же время, по мнению Константина Малофеева, должен быть в России класс профессиональных госслужащих – тех, кто учился этому и тех, кто получает за свою работу зарплату. При этом справедливо было бы установить финансовое вознаграждение по результатам проделанной работы. Усердно потрудился, повысил показатели – получаешь достойную оплату, всё полугодие пробегал с чашкой кофе по курилкам – сидишь на минималке. Чиновники – не привилегированная каста, а служащие, задача которых служить народу. В России в последнее время об этом стали забывать.