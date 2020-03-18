Новый финансовый кризис: граждане проиграют, а банки выиграют • 56 • Аналитика

Наступивший экономический кризис оставляет открытым вопрос о том, кто все же является его главным выгодоприобретателем и кто выиграет от сложившейся на мировых рынках ситуации.



С самой слабой и проигрывающей стороной и так все ясно – это рядовые граждане, не имеющие значительных активов в иностранной валюте, крупных банковских счетов, пакетов акций и прочих экономических подушек безопасности. С выгодоприобретателем сложнее. Вряд ли им можно назвать промышленные предприятия. А вот финансовый, спекулятивный капитал, представленный крупнейшими банками, скорее выигрывает.







Достаточно посмотреть на разницу в стоимости покупки и продажи валюты отечественными банками. Она составляет применительно к курсу евро до 7-8 рублей. Это означает, что купив у банка тысячу евро и захотев ее на следующий день опять перевести в рубли, покупатель потеряет 7-8 тыс.рублей только на этой разнице.



Как и в случае любого кризиса, снизится покупательная способность населения, так как будут расти цены на основные товары и услуги, но заработные платы увеличиваться не будут. В период с 2013 по 2017 гг. реальные доходы населения снизились, по данным ряда экспертов, на 13%.



Последние три года они якобы остаются на уровне 2017 года, хотя любой рядовой потребитель скажет, что цены в тех же продовольственных магазинах стабильно растут, цены не бензин - тоже. На свою заработную плату человек может купить все меньше товаров и услуг. Эксперты предсказывают инфляцию в размере 4-5% к концу года, но это – лишь средний показатель. На отдельные товары цены могут увеличиться куда существеннее. Сама инфляция - вещь крайне спорная. Если на топливо цены выросли в среднем на 10%, а на сачки для бабочек не выросли вовсе, то в среднем рост цен составил 5%. Но вся "хитрость" в том, что бензин куда более ходовой товар, нежели сачки...



Кроме того, в ряде секторов экономики может увеличиться безработица. Ведь тот же малый бизнес сильно страдает от снижения покупательной способности. Тем более, что сейчас государство вводит новые меры, которые также оказывают финансовую нагрузку на малых и средних предпринимателей.



Люди, которым не будет хватать средств на поддержание привычного образа жизни, будут все чаще обращаться за кредитами.



Закредитованность российского населения и так крайне высокая. Но банки в сложившейся ситуации обязательно повысят и стоимость кредитов. В итоге они только выиграют от происходящего.



Что касается возможного банкротства банков, то как раз этого ждать не стоит. В последние годы Банк России провел очень большую работу по выявлению наиболее проблемных банков и отзыву у них лицензий. В отрасли остались преимущественно надежные игроки, обладающие большими ресурсами. Они и будут богатеть. На своих клиентах в первую очередь.



Посоветовать в такой ситуации малоимущим нечего, а тем, у кого есть хоть какие то сбережения, стоит их диверсифицировать – хранить хотя бы часть в валюте (евро и долларах). Кроме того, конечно, желательно снизить потребление тех товаров и услуг, которые не являются обязательными – к примеру, отказаться от дорогостоящих поездок и покупок, без которых можно обойтись.



Желательно создать хоть какую-то «финансовую подушку» на случай возможной безработицы. Впрочем, вряд ли это возможно для большинства российских граждан, живущих «от зарплаты до зарплаты», да ещё и при наличии миллионов россиян, проживающих за чертой бедности. Наступивший экономический кризис оставляет открытым вопрос о том, кто все же является его главным выгодоприобретателем и кто выиграет от сложившейся на мировых рынках ситуации.С самой слабой и проигрывающей стороной и так все ясно – это рядовые граждане, не имеющие значительных активов в иностранной валюте, крупных банковских счетов, пакетов акций и прочих экономических подушек безопасности. С выгодоприобретателем сложнее. Вряд ли им можно назвать промышленные предприятия. А вот финансовый, спекулятивный капитал, представленный крупнейшими банками, скорее выигрывает.Достаточно посмотреть на разницу в стоимости покупки и продажи валюты отечественными банками. Она составляет применительно к курсу евро до 7-8 рублей. Это означает, что купив у банка тысячу евро и захотев ее на следующий день опять перевести в рубли, покупатель потеряет 7-8 тыс.рублей только на этой разнице.Как и в случае любого кризиса, снизится покупательная способность населения, так как будут расти цены на основные товары и услуги, но заработные платы увеличиваться не будут. В период с 2013 по 2017 гг. реальные доходы населения снизились, по данным ряда экспертов, на 13%.Последние три года они якобы остаются на уровне 2017 года, хотя любой рядовой потребитель скажет, что цены в тех же продовольственных магазинах стабильно растут, цены не бензин - тоже. На свою заработную плату человек может купить все меньше товаров и услуг. Эксперты предсказывают инфляцию в размере 4-5% к концу года, но это – лишь средний показатель. На отдельные товары цены могут увеличиться куда существеннее. Сама инфляция - вещь крайне спорная. Если на топливо цены выросли в среднем на 10%, а на сачки для бабочек не выросли вовсе, то в среднем рост цен составил 5%. Но вся "хитрость" в том, что бензин куда более ходовой товар, нежели сачки...Кроме того, в ряде секторов экономики может увеличиться безработица. Ведь тот же малый бизнес сильно страдает от снижения покупательной способности. Тем более, что сейчас государство вводит новые меры, которые также оказывают финансовую нагрузку на малых и средних предпринимателей.Люди, которым не будет хватать средств на поддержание привычного образа жизни, будут все чаще обращаться за кредитами.Закредитованность российского населения и так крайне высокая. Но банки в сложившейся ситуации обязательно повысят и стоимость кредитов. В итоге они только выиграют от происходящего.Что касается возможного банкротства банков, то как раз этого ждать не стоит. В последние годы Банк России провел очень большую работу по выявлению наиболее проблемных банков и отзыву у них лицензий. В отрасли остались преимущественно надежные игроки, обладающие большими ресурсами. Они и будут богатеть. На своих клиентах в первую очередь.Посоветовать в такой ситуации малоимущим нечего, а тем, у кого есть хоть какие то сбережения, стоит их диверсифицировать – хранить хотя бы часть в валюте (евро и долларах). Кроме того, конечно, желательно снизить потребление тех товаров и услуг, которые не являются обязательными – к примеру, отказаться от дорогостоящих поездок и покупок, без которых можно обойтись.Желательно создать хоть какую-то «финансовую подушку» на случай возможной безработицы. Впрочем, вряд ли это возможно для большинства российских граждан, живущих «от зарплаты до зарплаты», да ещё и при наличии миллионов россиян, проживающих за чертой бедности. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





56 Источник Похожие новости "Обиду не забудем". Европа готовится сводить счеты после карантина Китай вступил в нефтяную войну на стороне противников России Президент США называет виновников эпидемии Заражение паразитами: Украина ввязалась в новую газовую авантюру Владимир Сибанов: в Австрии нас встречали молчанием, в Чехословакии — красными флагами Всемирная девальвация, но не для доллара и евро... Новости партнеров