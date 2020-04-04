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Новый фигурант в деле о коррупции в МВД: Генерала Бирюкова отправили под арест
04 апреля 2020, 09:35 • 68 • Политика
Генерал МВД Александр Бирюков, новый фигурант масштабного дела о коррупции в аппарате ведомства, решением Басманного суда столицы был арестован сроком на два месяца.
В ходе этого же судебного заседания было удовлетворено ходатайство следствия об аресте следователя по особо важным делам МВД РФ Александра Брянцева.
Ранее генерал Бирюков был задержан по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. Речь идёт о его содействии при решении вопроса о переводе на домашний арест из следственного изолятора бизнесмена Альберта Худояна. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда. Следователь Брянцев также проходил по этому делу.
Напомним, бывший полковник МВД России Дмитрий Захарченко, осуждённый по делу о взятках в общем размере 1,5 миллиарда рублей, рассказал "Коммерсанту" о том, как бороться с коррупцией. Комментарий после вынесения приговора и заключения в мордовской колонии он дал впервые.
Так, например, Захарченко полагает, что количество на госслужбе следует превратить в качество. А значит, "необходимо сократить половину государственных служащих". Таким образом, продолжил Захарченко, удастся "повысить КПД каждого конкретного чиновника и усилить общественный контроль".
Знает осуждённый за взятки и о том, как следует подбирать кадры. Он говорит, что отбор должен происходить "по критерию профессиональных качеств, а не как у Грибоедова в "Горе от ума". Захарченко даже приводит цитату из произведения.
Ещё один тезис взяточника связан с тем, что коррупция процветает там, где "много контролёров". Захарченко считает, что регуляцией рынок должен заниматься самостоятельно. То есть должна происходить "либерализация экономики".
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