|
Новый этап войны Офиса президента и Ахметова. Олигарх обнуляет санкции Совбеза
15 ноября 2021, 09:00 • 202 • Украина
Ринат Ахметов готовит главе Офиса президента Андрею Ермаку подарок, который разрушит миф всемогущества санкций СНБО. Как отмечает ТГ-канал «Сплетница», самый богатый человек Украины намерен в этой войне использовать подконтрольные суды, чтобы обнулить легитимность решений Совбеза. Прежде всего, это касается закона о деолигархизации, с помощью которого Банковая пыталась стреножить Ахметова.
«После того, как Аваков катком проехался по санкциям СНБО, которые являются прямым отражением хотелок Зеленского, ситуация может развиваться по двум сценариям. Первый: сначала санкционный механизм захлебнётся, так как для всех очевидна избирательность и не легитимность этого инструмента сведения личных счетов президента с политическими оппонентами. Затем санкции будут массово аннулироваться Верховным Судом. А это политическая смерть для Зеленского, ведь все увидят, что король голый. Второй: репрессивный механизм начнут применять с удвоенной силой, что на какое-то время будет держать врагов Президента на расстоянии. Однако, такой подход позволит оппонентам Зеленского скоординировать жесткие ответные действия. Все опять-таки закончится политической смертью режима, но с более серьезными последствиями для слуг народа. В любом случае, это начало спуска с горки», - прогнозирует ТГ-канал «Инсайдер».
Сам Ахметов пока избрал первый вариант, он не сторонник командной игры и рассчитывает победить Зеленского в одиночку. А почему нет? Ахметов переиграл Медведчука при Кучме, Балогу при Ющенко, Левочкина при Януковиче. Чем лучше Ермак?
Олигарх взял на содержание соросят Пинчука и через радио «Свобода» ответил ОП, что не считает себя олигархом и будет защищаться в судах. По его словам, не существует одних законных оснований для введения санкций против него и «он готов защищать свое имя в украинских и международных судах».
«Я – инвестор, а наша группа – самый большой налогоплательщик и работодатель. Никаких законных оснований для введения санкций против меня не существует. Медиа, которыми я владею, придерживаются принципа свободы слова и предоставляют равнозначную площадку для выражения мнений как представителям власти, так и оппозиции. Но если в последние месяцы власть критикуют больше, чем раньше - это, думаю, вопрос к власти», - намекнул Ахметов.
Олигарх намерен идти по пути лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука: политик уже подал два иска о нарушении права на защиту, справедливый суд и личную свободу в европейский суд по правам человека. А вот Ахметов будет действовать через подконтрольных судей Верховного суда – на внутриукраинском уровне. Юристы бизнесмена намерены пробить брешь в юридической обороне Совбеза. Интрига заключается в том, что, согласно базовому закону «О СНБО», порядок работы Совбеза устанавливается этим законом и Регламентом СНБО. Регламент принимается членами СНБО и вводится в действие Указом Президента. Поправку о Регламенте внесли еще в 2014 году, и о ней в аппарате Совета нацбезопасности и обороны прочно забыли. Проще говоря, регламента нет, а раз так, то можно легко идти в суд с иском о нелегитимности деятельности СНБО и его решений. Именно так и поступит, по всей видимости, юридическая компания самого богатого человека Украины, вырвав из рук Зеленского карательный меч.
Подпишитесь на нас
202
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
10 ноября 2021, 14:40
|
09 ноября 2021, 10:05
|
13 ноября 2021, 22:35
|
11 ноября 2021, 01:45
|
10 ноября 2021, 07:05
|
09 ноября 2021, 04:15
|
13 ноября 2021, 01:35