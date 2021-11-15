Новый этап войны Офиса президента и Ахметова. Олигарх обнуляет санкции Совбеза • 202 • Украина

Ринат Ахметов готовит главе Офиса президента Андрею Ермаку подарок, который разрушит миф всемогущества санкций СНБО. Как отмечает ТГ-канал «Сплетница», самый богатый человек Украины намерен в этой войне использовать подконтрольные суды, чтобы обнулить легитимность решений Совбеза. Прежде всего, это касается закона о деолигархизации, с помощью которого Банковая пыталась стреножить Ахметова.



«После того, как Аваков катком проехался по санкциям СНБО, которые являются прямым отражением хотелок Зеленского, ситуация может развиваться по двум сценариям. Первый: сначала санкционный механизм захлебнётся, так как для всех очевидна избирательность и не легитимность этого инструмента сведения личных счетов президента с политическими оппонентами. Затем санкции будут массово аннулироваться Верховным Судом. А это политическая смерть для Зеленского, ведь все увидят, что король голый. Второй: репрессивный механизм начнут применять с удвоенной силой, что на какое-то время будет держать врагов Президента на расстоянии. Однако, такой подход позволит оппонентам Зеленского скоординировать жесткие ответные действия. Все опять-таки закончится политической смертью режима, но с более серьезными последствиями для слуг народа. В любом случае, это начало спуска с горки», - прогнозирует ТГ-канал «Инсайдер».



Сам Ахметов пока избрал первый вариант, он не сторонник командной игры и рассчитывает победить Зеленского в одиночку. А почему нет? Ахметов переиграл Медведчука при Кучме, Балогу при Ющенко, Левочкина при Януковиче. Чем лучше Ермак?



Олигарх взял на содержание соросят Пинчука и через радио «Свобода» ответил ОП, что не считает себя олигархом и будет защищаться в судах. По его словам, не существует одних законных оснований для введения санкций против него и «он готов защищать свое имя в украинских и международных судах».



«Я – инвестор, а наша группа – самый большой налогоплательщик и работодатель. Никаких законных оснований для введения санкций против меня не существует. Медиа, которыми я владею, придерживаются принципа свободы слова и предоставляют равнозначную площадку для выражения мнений как представителям власти, так и оппозиции. Но если в последние месяцы власть критикуют больше, чем раньше - это, думаю, вопрос к власти», - намекнул Ахметов.



Олигарх намерен идти по пути лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука: политик уже подал два иска о нарушении права на защиту, справедливый суд и личную свободу в европейский суд по правам человека. А вот Ахметов будет действовать через подконтрольных судей Верховного суда – на внутриукраинском уровне. Юристы бизнесмена намерены пробить брешь в юридической обороне Совбеза. Интрига заключается в том, что, согласно базовому закону «О СНБО», порядок работы Совбеза устанавливается этим законом и Регламентом СНБО. Регламент принимается членами СНБО и вводится в действие Указом Президента. Поправку о Регламенте внесли еще в 2014 году, и о ней в аппарате Совета нацбезопасности и обороны прочно забыли. Проще говоря, регламента нет, а раз так, то можно легко идти в суд с иском о нелегитимности деятельности СНБО и его решений. Именно так и поступит, по всей видимости, юридическая компания самого богатого человека Украины, вырвав из рук Зеленского карательный меч.

Ринат Ахметов готовит главе Офиса президента Андрею Ермаку подарок, который разрушит миф всемогущества санкций СНБО. Как отмечает ТГ-канал «Сплетница», самый богатый человек Украины намерен в этой войне использовать подконтрольные суды, чтобы обнулить легитимность решений Совбеза. Прежде всего, это касается закона о деолигархизации, с помощью которого Банковая пыталась стреножить Ахметова.«После того, как Аваков катком проехался по санкциям СНБО, которые являются прямым отражением хотелок Зеленского, ситуация может развиваться по двум сценариям. Первый: сначала санкционный механизм захлебнётся, так как для всех очевидна избирательность и не легитимность этого инструмента сведения личных счетов президента с политическими оппонентами. Затем санкции будут массово аннулироваться Верховным Судом. А это политическая смерть для Зеленского, ведь все увидят, что король голый. Второй: репрессивный механизм начнут применять с удвоенной силой, что на какое-то время будет держать врагов Президента на расстоянии. Однако, такой подход позволит оппонентам Зеленского скоординировать жесткие ответные действия. Все опять-таки закончится политической смертью режима, но с более серьезными последствиями для слуг народа. В любом случае, это начало спуска с горки», - прогнозирует ТГ-канал «Инсайдер».Сам Ахметов пока избрал первый вариант, он не сторонник командной игры и рассчитывает победить Зеленского в одиночку. А почему нет? Ахметов переиграл Медведчука при Кучме, Балогу при Ющенко, Левочкина при Януковиче. Чем лучше Ермак?Олигарх взял на содержание соросят Пинчука и через радио «Свобода» ответил ОП, что не считает себя олигархом и будет защищаться в судах. По его словам, не существует одних законных оснований для введения санкций против него и «он готов защищать свое имя в украинских и международных судах».«Я – инвестор, а наша группа – самый большой налогоплательщик и работодатель. Никаких законных оснований для введения санкций против меня не существует. Медиа, которыми я владею, придерживаются принципа свободы слова и предоставляют равнозначную площадку для выражения мнений как представителям власти, так и оппозиции. Но если в последние месяцы власть критикуют больше, чем раньше - это, думаю, вопрос к власти», - намекнул Ахметов.Олигарх намерен идти по пути лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука: политик уже подал два иска о нарушении права на защиту, справедливый суд и личную свободу в европейский суд по правам человека. А вот Ахметов будет действовать через подконтрольных судей Верховного суда – на внутриукраинском уровне. Юристы бизнесмена намерены пробить брешь в юридической обороне Совбеза. Интрига заключается в том, что, согласно базовому закону «О СНБО», порядок работы Совбеза устанавливается этим законом и Регламентом СНБО. Регламент принимается членами СНБО и вводится в действие Указом Президента. Поправку о Регламенте внесли еще в 2014 году, и о ней в аппарате Совета нацбезопасности и обороны прочно забыли. Проще говоря, регламента нет, а раз так, то можно легко идти в суд с иском о нелегитимности деятельности СНБО и его решений. Именно так и поступит, по всей видимости, юридическая компания самого богатого человека Украины, вырвав из рук Зеленского карательный меч. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники







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