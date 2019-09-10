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«Новый этап в отношениях»: как может развиваться военно-политическое сотрудничество России и Франции

10 сентября 2019, 02:39  •  77 • В России
Минобороны РФ намерено сотрудничать с Парижем настолько тесно, насколько к этому готова французская сторона. Такое заявление сделал глава ведомства Сергей Шойгу в ходе встречи со своей коллегой из Франции Флоранс Парли. Переговоры прошли в Москве в рамках заседания российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности, в котором также приняли участие руководители МИД двух государств. Шойгу отметил, что французской стороне направлен ряд предложений в военной сфере, которые можно было бы реализовать «в ближайшей перспективе». По мнению экспертов, существует множество вопросов, по которым Париж и Москва могут взаимовыгодно сотрудничать. Среди них аналитики назвали борьбу с терроризмом, урегулирование конфликтов на Украине, в Сирии и Ливии.
 
Заседание российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности в Москве РИА Новости © Максим Блинов
 

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил о готовности своего ведомства сотрудничать с коллегами из Франции. Об этом он сказал на встрече в Москве с главой Вооружённых сил Пятой республики Флоранс Парли.

«Разделяю вашу нацеленность на достижение сегодня конкретных результатов для придания нового импульса нашим отношениям в стратегической области. Хотел бы отметить, что мы настроены идти в сотрудничестве настолько далеко, насколько готовы идти наши французские коллеги», — сказал Шойгу.

Встреча Шойгу и Парли состоялась в рамках заседания российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности. Переговоры прошли в формате «2 + 2», в них также приняли участие министры иностранных дел двух стран Сергей Лавров и Жан-Ив Ле Дриан.

Шойгу напомнил, что о возобновлении контактов по линии оборонных ведомств договорились президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон на встрече в Форте Брегансон.

«Казалось бы, после этого прошло не так много времени, но мы проделали уже достаточно хороший путь для того, чтобы сблизить наши взгляды», — отметил он.

Глава российского оборонного ведомства добавил, что подобный настрой был подтверждён и на недавних переговорах начальников генштабов двух стран.

  • Министр Вооружённых сил Франции Флоранс Парли, министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр обороны РФ Сергей Шойгу на пресс-конференции по итогам заседания российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности в Москве
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

Министр обороны сообщил журналистам, не обнародовав при этом подробностей, что Москва передала Парижу ряд предложений в военной сфере, которые «можно было бы реализовать в ближайшей перспективе».

Шойгу также пригласил военных Франции принять участие в параде Победы на Красной площади 9 мая 2020 года. Ранее приглашение посетить это мероприятие принял президент Пятой республики Эммануэль Макрон.

«Будем рады видеть госпожу Парли и французских военнослужащих на параде на Красной площади в честь 75-й годовщины нашей общей победы над фашизмом», — сказал российский министр​​​.

Тема общих усилий в борьбе с нацизмом была также поднята, когда Парли передала в дар министру Шойгу фотографию французского авиаполка «Нормандия — Неман», опубликованную в газете «Ле Пуан» в июне 1944 года. В ответ глава российского Минобороны подарил своей французской коллеге сегодняшний номер газеты «Красная звезда», в котором опубликована фотография лётчиков этого полка, сделанная 1 января 1943 года.

Накануне визита в Москву Парли дала интервью ТАСС, в котором сообщила, что целью её приезда в Россию является углубление двусторонних отношений.

«Для поиска вместе с нашими российскими коллегами путей углубления наших двусторонних отношений, в соответствии с пожеланиями наших президентов по итогам их встречи на юго-востоке Франции, в Брегансоне», — сказала министр.

Она также отметила, что во многих вопросах международной повестки у Москвы и Парижа есть общие интересы.

«Существует множество геостратегических вызовов, по которым у Франции и России есть общие интересы. Конечно, мы не по всем вопросам согласны друг с другом, но это как раз и побуждает к укреплению диалога», — заявила Парли.

В конце августа на встрече с послами Пятой республики Макрон призвал налаживать отношения с Россией, отметив при этом, что эпоха западной гегемонии клонится к закату. Он указал тогда, что в ближайшем будущем мир будет разделён на два полюса — США и Китай. В этих условиях, утверждал президент, Европа не должна отталкивать Россию. Без Москвы, заявил Макрон, «воссоздание европейской цивилизации» невозможно.

К слову, параллельно с сегодняшней встречей министров в Москве также прошли переговоры секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева и генерального секретаря по вопросам обороны и национальной безопасности Франции Клер Ландэ.

Сирия, Иран и ДРСМД

Одной из центральных тем переговоров в Москве стала ситуация вокруг Ирана. Москва и Париж подтвердили, что нацелены на сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД).  

«Условились продолжать взаимодействие с целью сохранить Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе​​​. Этому плану, по нашему обоюдному убеждению, нет разумной альтернативы», — сказал Лавров.

Он также оценил усилия Макрона, направленные на спасение ядерной сделки.

«Мы приветствуем — и это было подтверждено в телефонном разговоре президента Владимира Путина и Эммануэля Макрона, который состоялся вчера, — инициативные шаги, предпринимаемые Францией, её президентом по нахождению договорённостей, которые позволили бы сохранить в полном объёме СВПД при обеспечении заложенных в этот план законных экономических интересов Ирана», — сказал глава российского МИД.

Обсудили министры и ситуацию в Сирии. По их словам, координация усилий двух стран в борьбе против терроризма на территории арабской республики будет продолжена. При этом были затронуты проблемы возвращения беженцев и налаживания политического процесса в стране. Сергей Шойгу сообщил, что Россия и Франция наметили «меры по координации совместных усилий» в борьбе с экстремистами.

«Предметно обсудили ситуацию в Сирии, на севере Африки и в регионе Сахеля, поскольку эти регионы могут стать новыми прибежищами террористов, в том числе выдавливаемых из Сирии, — сказал Шойгу. — Мы констатировали близость взглядов наших ведомств относительно способов купирования этих угроз и наметили конкретные меры по координации совместных усилий».

Особое внимание участники переговоров уделили ситуации в сфере безопасности в Европе после выхода Вашингтона из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

  • Владимир Путин и Эммануэль Макрон во время встречи в Форте Брегансон — резиденции президента Франции
  • РИА Новости
  • © Сергей Гунеев
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«Мы подробно остановились на ситуации в сфере стратегической стабильности, сложившейся после выхода Соединённых Штатов из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, — сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с французской стороной в формате «2 + 2». — Наша позиция на этот счёт известна, она неоднократно подтверждалась президентом Путиным. Мы не будем размещать такие системы в тех регионах, где не появятся аналогичные системы американского производства».

Среди тем, поднятых на встрече, был и конфликт на Украине. Как заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, в Париже надеются, что лидеры «нормандской четвёрки» встретятся «в ближайшие дни». Он отметил, что в решении конфликта на юго-востоке Украины в последнее время наметился значительный прогресс, одним из примеров которого является обмен пленными.

«Не может идти речи о долгосрочном взаимодействии с Россией, если не изменится к лучшему ситуация на Украине​​​. Мы констатировали за последние месяцы значительный прогресс, значительные подвижки, — сказал Ле Дриан. — Освобождение в субботу 70 пленных является конкретным результатом, который так поощряла Франция, и я считаю, что необходимо воспользоваться сложившимся климатом для полного выполнения Минских соглашений».

Точки взаимодействия

По мнению редактора журнала «Арсенал Отечества» Алексея Леонкова, Москва и Париж могут взаимовыгодно сотрудничать во многих областях.

«Между Францией и Россией существует множество точек взаимодействия, в том числе совместные авиационные и космические программы. Париж понимает, что существующая санкционная политика в отношении Москвы, в которой её заставляют участвовать, не приносит никакой выгоды, кроме политических дивидендов и одобрения со стороны США», — сказал он в интервью RT.

В прошедших в Москве переговорах аналитик увидел признак того, что Макрон пытается установить более тесные связи с Россией.

«Париж пытается наладить прямые связи с РФ, чтобы выйти из этого пояса санкций, как это делают некоторые представители Германии», — считает Леонков.

Аналитик указал, что Франция, как и Германия, поддерживает строительство «Северного потока — 2», поскольку в Париже «понимают, что бизнес должен быть вне политики и энергетическая независимость определяет положение в экономике». В свою очередь, Россия, сообщил Леонков, «предлагает Франции участвовать в развитии Северного морского пути, в том числе и по вопросам безопасности».

Леонков не исключил, что в результате возобновившихся контактов России и Франции по военной линии может быть принято решение о проведении совместных миротворческих операций в Африке.

«Скорее всего, Франция и Россия начнут возобновлять связи по линии военно-технического сотрудничества и, возможно, проводить какие-то миротворческие операции, например в той же Африке, которая является основным поставщиком головной боли Парижа, поскольку из-за постоянных локальных конфликтов с участием различных группировок мигранты прибывают на французскую территорию», — указал Леонков.

«Под давлением США»

Как отметил Леонков, причиной охлаждения отношений между Парижем и Москвой стали санкции, введённые Европой и США в отношении России. Из-за них, пояснил он, была прервана довольно долгая история тесного взаимодействия двух стран, в том числе и в военного-технической сфере.

«Францию и Россию связывали достаточно прочные отношения до того, как Париж вступил в НАТО, однако военно-техническое взаимодействие и после этого между странами продолжилось. Ситуация несколько изменилась, когда санкционная политика взяла вверх над разумной политикой французского руководства», — пояснил собеседник RT.

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По его мнению, Париж решил сменить свой подход в отношениях с Россией, потому что французское руководство осознало, что после возврата в НАТО страна стала терять независимость.

«Макрон пошёл по пути налаживания отношений с Россией, потому что после возвращения в НАТО Франция больше проиграла, чем выиграла, особенно в вопросе самостоятельности. Она тут же попала под давление США, которые стали диктовать ей свою волю. Кроме того, оборонной промышленности Франции был нанесён прямой экономический ущерб, когда был расторгнут контракт с Россией по поставкам «Мистралей» и американский ВПК начал вытеснять европейцев с рынка вооружения. Сейчас французы пытаются сохранить собственное национальное достояние в виде своих предприятий. И тесное сотрудничество с Россией благоприятствует этому», — считает он.

В свою очередь, руководитель Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский назвал российско-французские переговоры новым этапом в отношениях двух стран.

«Тот факт, что Макрон взял курс на расширение диалога с Россией, демонстрирует, что сейчас наступил новый этап в отношениях между Парижем и Москвой», — заявил он в интервью RT.

Он также не исключил, что сближение с Москвой Париж мог ранее согласовать с Вашингтоном.

«Не исключено, что Макрон и Трамп согласовали дальнейшие поиски диалога с РФ. Думаю, двусторонний российско-французский диалог в какой-то степени согласовывается с Вашингтоном, потому что Флоранс Парли перед переговорами с Шойгу встретилась с министром обороны США Марком Эспером», — подытожил эксперт.

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