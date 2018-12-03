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«Новый элемент британского присутствия»: Российские дипломаты — о «тайной операции» на Украине

03 декабря 2018, 07:39  •  105 • Политика
Посольство России в Лондоне прокомментировало опубликованную в СМИ информацию о «тайной операции» Великобритании на Украине. В частности, российские дипломаты заявили, что если эти данные соответствуют действительности, то тогда это «новый элемент британского присутствия».
Напомним, ранее Русская служба BBC сообщила о том, что несколько групп британских военнослужащих из секретной бригады находятся на Украине. В частности говорилось, что этой секретной бригаде под номером 77 несут службу более тысячи человек. По данным журналистов, они «выполняли военные задачи в Сети, а также использовали информационные операции».
Российские дипломаты отметили, что Великобритания расширяет присутствие на Украине перед президентскими выборами. Которые, напомним, намечены на конце марта следующего года. Также в посольстве отметили, что последствия таких шагов Лондона еще предстоит оценить.
Кроме того, российская сторона напомнила, что Великобритания в свое время поддержала переворот в Киеве. Наши дипломаты подчеркивают, что если данные о секретной британской бригаде соответствуют действительности, то это является «новым элементом масштабного британского военного присутствия на Украине».
Отметим, ранее уже было известно о том, что в Британии было военное направление с целью обучения украинских военных специальным операциям против мирных жителей в ДНР и ЛНР.
«Сейчас же выходит, что британское присутствие расширилось за счет оказания, как пишет BBC, психологического воздействия и информационных операций в этой стране», - говорит пресс-секретарь диппредставительства, его цитирует РИА Новости.
Напомним, в конце ноября британский министр обороны Гэвин Уильямсон заявлял о планах наращивания на Украине военного присутствия. Отметим, что тогда в посольстве России говорили, мол, подобные намерения входят в противоречие с попытками урегулировать конфликт на основе Минских соглашений.
А за последнее время вообще стали чаще появляться сообщения об операциях Великобритании в сфере информационных войн. Например, в СМИ публиковали информацию о правительственном проекте Integrity Initiative, существующем на протяжении нескольких лет. Его основная цель — борьба с «российской пропагандой и фейковыми новостями».
Хакеры из группировки Anonymous в ноябре сообщили, что нашли документы, согласно которым Британия могла использовать Integrity Initiative с целью вмешательства во внутренние дела стран Европы. Более того, проекты использовали и для информационной войны против России. Кстати, о достоверности проекта говорят документы, которые опубликовали хакеры.
Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что единственная задача Integrity Initiative — это очернение России в глазах общественности зарубежных государств.

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