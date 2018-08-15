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Новый дом Каспийской флотилии: Сергей Шойгу проверил строительство военно-морской базы в Дагестане

15 августа 2018, 16:24  •  98 • В России

Блиц-вояж на морское побережье совершил в среду министр обороны Сергей Шойгу. В пригороде Махачкалы - Каспийске - он проинспектировал строительство новой военно-морской базы Каспийской флотилии. Сейчас это соединение, прославившееся после обстрела «Калибрами» террористов в Сирии в 2015 году, базируется в Астрахани. Но там давно уже стало тесно, дельта Волги мелеет да и замерзает зимой. Так что вскоре флотилия должна перебраться в Дагестан, сейчас там строятся пирсы, причалы, жильё для военных.

- В Каспийске должна быть построена современная военно-морская база с системами инженерного, навигационно-гидрографического и материально-технического обеспечения, - сказал Сергей Шойгу на посвященном строительству совещании. - Сейчас в рамках совершенствования системы базирования флотилии ведутся изыскательские работы по развитию Каспийской бухты, а также строительство объектов в порту Махачкала.

Завершается капитальный ремонт зданий и сооружений для размещения формируемого в этом году 177-го полка морской пехоты. Обустраивается учебно-материальная база для отряда борьбы с подводно-диверсионными силами и средствами.

- Особое внимание нужно уделить жилому фонду, медицинскому и социально-бытовому обслуживанию военнослужащих и их семей, - подчеркнул министр обороны.

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