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Новый чиновничий тандем может затмить Грефа: Русским предложили перейти на "зелёнку"

23 декабря 2020, 02:30  •  110 • Политика
Новый чиновничий тандем Анатолия Чубайса и Игоря Шувалова своей наглостью может затмить амбиции главы Сбера Германа Грефа, считает Юрий Пронько: "Это гремучая смесь". Так, русским уже предложили перейти на "зелёнку".
Когда Анатолия Чубайса выпроводили из Роснано, на несколько часов Россия испытала чувство удовлетворения. Казалось, что эпоха этого одиозного персонажа уходит в прошлое. Но радость была недолгой, заметил экономический обозреватель канала Царьград Юрий Пронько в программе "Сухой остаток".
Происходящее сейчас говорит о том, что Чубайс становится ещё более опасным для России. Он объединил свои силы с другом - госолиграхом Игорем Шуваловым. Наглость бывшего "нано-технолога" и сотни миллиардов ВЭБа, по мнению экспертов, могут дать серьёзную синергию, подчеркнул ведущий.
Вместе они создадут совместный проектный офис, передало агентство РБК со ссылкой на источник, близкий к корпорации. Он сообщает, что данное учреждение формируется в том числе "под реализацию Парижского соглашения", регулирующего меры по снижению углекислого газа в атмосфере Земли с 2020 года.
Новый тандем Шувалова и Чубайса - это гремучая смесь, которая, на мой взгляд, может стать ещё одним "центром тяжести" в России. Наглость, помноженная на деньги, - новый феномен, который может затмить даже амбиции Грефа, - считает обозреватель "Первого русского".
Таким образом, Чубайс теперь решил заняться улучшением экологии в России через введение нового побора. Своё счастье русский народ должен оплатить из своих карманов.
Дескать, Парижское соглашение требует, чтобы в России был введён свой углеродный налог, иначе придётся платить трансграничный налог Евросоюза, который может появиться уже в 2025 году.
Аналитики оценивают дополнительную фискальную нагрузку на российский экспорт на сумму более $40 млрд до 2030 года. Для понимания порядка цифр: весь экспорт России в прошлом году в страны ЕС, по данным ФТС, составил $189 млрд.
Именно Чубайс стал главным лоббистом "налога на воздух" в России. Дескать, переходите на "зелёнку", возводите собственные солнечные или ветряные установки. Правда, Чубайс недоговаривает, потому что хорошо знает - подобные проекты никогда себя не окупят, добавил Пронько.
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