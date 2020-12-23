Новый чиновничий тандем может затмить Грефа: Русским предложили перейти на "зелёнку"

Когда Анатолия Чубайса выпроводили из Роснано, на несколько часов Россия испытала чувство удовлетворения. Казалось, что эпоха этого одиозного персонажа уходит в прошлое. Но радость была недолгой, заметил экономический обозреватель канала Царьград Юрий Пронько в программе "Сухой остаток".

Происходящее сейчас говорит о том, что Чубайс становится ещё более опасным для России. Он объединил свои силы с другом - госолиграхом Игорем Шуваловым. Наглость бывшего "нано-технолога" и сотни миллиардов ВЭБа, по мнению экспертов, могут дать серьёзную синергию, подчеркнул ведущий.

Вместе они создадут совместный проектный офис, передало агентство РБК со ссылкой на источник, близкий к корпорации. Он сообщает, что данное учреждение формируется в том числе "под реализацию Парижского соглашения", регулирующего меры по снижению углекислого газа в атмосфере Земли с 2020 года.

Новый тандем Шувалова и Чубайса - это гремучая смесь, которая, на мой взгляд, может стать ещё одним "центром тяжести" в России. Наглость, помноженная на деньги, - новый феномен, который может затмить даже амбиции Грефа, - считает обозреватель "Первого русского".

Таким образом, Чубайс теперь решил заняться улучшением экологии в России через введение нового побора. Своё счастье русский народ должен оплатить из своих карманов.

Дескать, Парижское соглашение требует, чтобы в России был введён свой углеродный налог, иначе придётся платить трансграничный налог Евросоюза, который может появиться уже в 2025 году.

Аналитики оценивают дополнительную фискальную нагрузку на российский экспорт на сумму более $40 млрд до 2030 года. Для понимания порядка цифр: весь экспорт России в прошлом году в страны ЕС, по данным ФТС, составил $189 млрд.

Именно Чубайс стал главным лоббистом "налога на воздух" в России. Дескать, переходите на "зелёнку", возводите собственные солнечные или ветряные установки. Правда, Чубайс недоговаривает, потому что хорошо знает - подобные проекты никогда себя не окупят, добавил Пронько.