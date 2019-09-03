Новый британский посол начала работу, пожалев регионы Украины из-за "агрессии России"

Новый посол Великобритании Мелинда Симмонс вручила копии верительных грамот заместителю главы МИД Елене Зеркаль. Информацию об этом сообщает британское посольство в своем аккаунте на Facebook.

"Великобритания настроена расширять свои программы технической помощи Украине, - цитируют в сообщении нового британского посла. – Работа будет вестись с особым акцентом на развитие регионов, страдающих от агрессии России".

Ранее сообщалось, что Рейнхард Везер, автор материала, опубликованного в Frankfurter Allgemeine, пытался убедить своих читателей в том, что Россия "не станет отказываться от своей новой ракеты". А между тем она может "принести атомные бомбы в любую европейскую столицу", нагнетает Везер.

Заканчивает свой материал журналист призывом к Западу "должным образом противодействовать "российской агрессии". Для этого НАТО следует реагировать быстро и чётко, а также укреплять не входящие в альянс Грузию и Украину, а не ослаблять их с помощью совместных с Россией проектов, например "Северного потока - 2".