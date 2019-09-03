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Новый британский посол начала работу, пожалев регионы Украины из-за "агрессии России"
03 сентября 2019, 08:24 • 122 • Политика
Новый посол Великобритании приступила к работе на Украине. На своей странице в Facebook она написала, что королевство будет поддерживать украинские регионы, "страдающие от российской агрессии".
Новый посол Великобритании Мелинда Симмонс вручила копии верительных грамот заместителю главы МИД Елене Зеркаль. Информацию об этом сообщает британское посольство в своем аккаунте на Facebook.
"Великобритания настроена расширять свои программы технической помощи Украине, - цитируют в сообщении нового британского посла. – Работа будет вестись с особым акцентом на развитие регионов, страдающих от агрессии России".
Ранее сообщалось, что Рейнхард Везер, автор материала, опубликованного в Frankfurter Allgemeine, пытался убедить своих читателей в том, что Россия "не станет отказываться от своей новой ракеты". А между тем она может "принести атомные бомбы в любую европейскую столицу", нагнетает Везер.
Заканчивает свой материал журналист призывом к Западу "должным образом противодействовать "российской агрессии". Для этого НАТО следует реагировать быстро и чётко, а также укреплять не входящие в альянс Грузию и Украину, а не ослаблять их с помощью совместных с Россией проектов, например "Северного потока - 2".
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