Новый БПЛА представлен в США: что собой представляет и для чего предназначен • 23 • Аналитика

В США показали концепт нового беспилотного летательного аппарата. Машина будет способна к воздушному бою и дозаправке в воздухе, что приведет к масштабным изменениям для американских военно-воздушных сил.



Новый БПЛА под названием Defender разработан компанией General Atomics. В задачи беспилотника входит, в первую очередь, защита самолетов управления, разведывательных самолетов и самолетов-заправщиков от нападения воздушных машин противника. Что интересно, концепт беспилотника был представлен практически сразу же после того, как в США стало известно о прекращении закупок MQ-9 Reapers.







В новом беспилотнике будет добавлен внутренний отсек для оружия, передний фюзеляж будет более обтекаемым, а конструкция крыла будет обладать меньшим изгибом, чем у предшественников. Скорее всего, БПЛА типа Defender будет обладать радаром AESA, радиолокационным приемником и системой предупреждения о ракетах и заходах на посадку, радаром / мерами электронной поддержки, а также инфракрасной системой поиска и слежения IRST.



Таким образом, у БПЛА будет четыре уровня сбора данных о цели и обстановке, что позволит более эффективно противодействовать потенциальным угрозам и формировать стратегию полета, избегая эти угрозы. Не исключено и то, что БПЛА постараются вооружить лазерной системой, позволяющей сбивать вражеские ракеты, отражая опасность от сопровождаемых самолетов обеспечения.



Американское военное командование справедливо считает самолеты поддержки ВВС (самолеты-заправщики, самолеты управления и т.п.) наиболее уязвимыми во время вооруженных конфликтов, поскольку они не отличаются высокой маневренностью, плохо защищены и летят значительно ниже истребителей. В свою очередь, прикрывать самолеты поддержки истребителями довольно сложно, а беспилотники позволят решить основные задачи по обеспечению их безопасности.



Беспилотный летательный аппарат, обладающий высокой выносливостью, способный дозаправляться в воздухе и развивать скорость, позволяющую не отставать от воздушных танкеров, самолетов управления и разведки и даже бомбардировщиков, позволил бы значительно повысить их защищенность. Например, персонал боевого управления на одном из самолетов поддержки мог бы направлять беспилотные аппараты через полуавтономный командный интерфейс для нейтрализации воздушных угроз со стороны противника.



Сам Defender мог бы действовать в воздухе, не опираясь лишь на спутниковые линии передачи данных вне зоны прямой видимости. Управлять аппаратом можно было бы посредством одного из спутниковых каналов танкера или другого самолета обеспечения. Соответственно, применение новых БПЛА позволило бы улучшить и архитектуру связи, используемую в американских ВВС.



Безусловным достоинством аппарата, как и любого беспилотника, является отсутствие человека в кабине. Это позволяет выполнять сложные и рискованные операции поддержки самолетов обеспечения. В отличие от обслуживающего БПЛА персонала, у пилотов истребительной авиации нет возможности отдохнуть, они даже не могут встать и распрямиться в кабине. И это делает невозможным длительное использование истребителей в воздухе. Также истребители требуют постоянной дозаправки.



Судя по всему, новинка американской военной промышленности предназначена для повышения защищенности самолетов ВВС США от российской и китайской военной авиации. Причем в первую очередь американцы опасаются китайских истребителей J-20, представляющих существенную угрозу для самолетов обеспечения американских ВВС. В США показали концепт нового беспилотного летательного аппарата. Машина будет способна к воздушному бою и дозаправке в воздухе, что приведет к масштабным изменениям для американских военно-воздушных сил.Новый БПЛА под названием Defender разработан компанией General Atomics. В задачи беспилотника входит, в первую очередь, защита самолетов управления, разведывательных самолетов и самолетов-заправщиков от нападения воздушных машин противника. Что интересно, концепт беспилотника был представлен практически сразу же после того, как в США стало известно о прекращении закупок MQ-9 Reapers.В новом беспилотнике будет добавлен внутренний отсек для оружия, передний фюзеляж будет более обтекаемым, а конструкция крыла будет обладать меньшим изгибом, чем у предшественников. Скорее всего, БПЛА типа Defender будет обладать радаром AESA, радиолокационным приемником и системой предупреждения о ракетах и заходах на посадку, радаром / мерами электронной поддержки, а также инфракрасной системой поиска и слежения IRST.Таким образом, у БПЛА будет четыре уровня сбора данных о цели и обстановке, что позволит более эффективно противодействовать потенциальным угрозам и формировать стратегию полета, избегая эти угрозы. Не исключено и то, что БПЛА постараются вооружить лазерной системой, позволяющей сбивать вражеские ракеты, отражая опасность от сопровождаемых самолетов обеспечения.Американское военное командование справедливо считает самолеты поддержки ВВС (самолеты-заправщики, самолеты управления и т.п.) наиболее уязвимыми во время вооруженных конфликтов, поскольку они не отличаются высокой маневренностью, плохо защищены и летят значительно ниже истребителей. В свою очередь, прикрывать самолеты поддержки истребителями довольно сложно, а беспилотники позволят решить основные задачи по обеспечению их безопасности.Беспилотный летательный аппарат, обладающий высокой выносливостью, способный дозаправляться в воздухе и развивать скорость, позволяющую не отставать от воздушных танкеров, самолетов управления и разведки и даже бомбардировщиков, позволил бы значительно повысить их защищенность. Например, персонал боевого управления на одном из самолетов поддержки мог бы направлять беспилотные аппараты через полуавтономный командный интерфейс для нейтрализации воздушных угроз со стороны противника.Сам Defender мог бы действовать в воздухе, не опираясь лишь на спутниковые линии передачи данных вне зоны прямой видимости. Управлять аппаратом можно было бы посредством одного из спутниковых каналов танкера или другого самолета обеспечения. Соответственно, применение новых БПЛА позволило бы улучшить и архитектуру связи, используемую в американских ВВС.Безусловным достоинством аппарата, как и любого беспилотника, является отсутствие человека в кабине. Это позволяет выполнять сложные и рискованные операции поддержки самолетов обеспечения. В отличие от обслуживающего БПЛА персонала, у пилотов истребительной авиации нет возможности отдохнуть, они даже не могут встать и распрямиться в кабине. И это делает невозможным длительное использование истребителей в воздухе. Также истребители требуют постоянной дозаправки.Судя по всему, новинка американской военной промышленности предназначена для повышения защищенности самолетов ВВС США от российской и китайской военной авиации. Причем в первую очередь американцы опасаются китайских истребителей J-20, представляющих существенную угрозу для самолетов обеспечения американских ВВС. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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