Новый боевой лазер США проиграет дождю, туману и облачности - Коротченко

Военно-воздушные силы США получили первый багги MRZR с установленным на нём боевым лазером, основное предназначение которого - поражение небольших беспилотников. Новинку американской военной техники прокомментировал в интервью Царьграду журналист, военный эксперт и главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Он пояснил, что лазерное оружие эффективно только в идеальных погодных условиях. В ясный солнечный день данная лазерная установка способна поражать беспилотники тактического класса, находящиеся в зоне поражения. Ограничениями выступают погодные условия и возможности энергетики: поскольку установка передвижная, следовательно, заряд аккумуляторной батареи не позволяет использовать её бесконечно долгое время.

"Если будет туман, если будет облачность, если будет дождь, изморось, снег, разумеется, данная установка абсолютно неэффективна", - сказал Игорь Коротченко в интервью Царьграду.

Единственное применение данной установки, которое видит эксперт, - эта защита относительно небольших военных подразделений от лёгких разведывательных беспилотников с небольшим радиусом действия. Учитывая, что у США самый большой в мире военный бюджет, они, в принципе, могут позволить себе траты на подобные установки. Эффективно ли тратить деньги на подобные установки - это уже другой вопрос, отмечает Коротченко.

Для сравнения он приводит российский комплекс ПВО Тор-М2, который обеспечивает защиту российской военной базы Хмеймим в Сирии от атак террористов, использующих самодельные дроны. Комплекс работает круглосуточно, всепогодно. Никакие ограничения на его боевую эффективность не могут быть наложены, потому что это автономный самоходный комплекс со своей собственной энергетикой и со своими источниками энергопитания.

"В снег, в холод, в туман, ночью, в облачности обнаруживает и уничтожает любые воздушные цели с эффективностью, близкой к ста процентам", - рассказал военный эксперт.

Фото: скриншот Twitter/@AydarAkhatov