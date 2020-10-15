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Новый автомат Калашникова - плагиат? Эксперт по оружию ответил на обвинения блогеров

15 октября 2020, 10:05  •  144 • Политика
Прототип автомата Калашникова пятисотой серии прошёл первые испытания. Военный эксперт Игорь Коротченко развеял мифы блогеров о новом оружии. "Мы не нуждаемся во внешних заимствованиях. Мы развиваем те направления, которые считаем оптимальными", - подчеркнул он.
Концерн "Калашников" продемонстрировал испытания автомата АК-521. В популярных пабликах и блогах "эксперты" заявили, что русские оружейники позаимствовали дизайн оружия у западных коллег. Своим мнением по этому вопросу поделился эксперт по вооружению и главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Разработчиков нового российского автомата обвинили в заимствованиях: дескать, он "переламывается", как американская M-16, чтобы было проще крепить оптический прицел, а вместо щитка-предохранителя у него переводчик-предохранитель, как у западных винтовок. Кроме того, в прорези для рукоятки затвора с подпружиненной крышкой увидели элемент дизайна бельгийского автомата FN FNC.
Игорь Коротченко назвал все эти претензии необоснованными. По его словам, российская конструкторская мысль идёт своим путём, поэтому обвинения в заимствованиях каких-то иностранных решений неправомерны.
"В России большая оружейная школа, поэтому мы не нуждаемся во внешних заимствованиях. Мы развиваем те направления, которые считаем оптимальными. Конечный критерий - принято то или иное оружие на вооружение Российской армии", - сказал эксперт в беседе с Nation News.
Аналогичное мнение высказали и в самом концерне "Калашников". Там отметили, что компания не страдает привязанностью к легендарным моделям, а стремится в будущее, создавая всё новое и новое оружие.

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