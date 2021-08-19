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Новый антирусский скандал в Узбекистане вызвал два вопроса

19 августа 2021, 10:30  •  649 • Политика
Новый антирусский скандал в Узбекистане вызвал два конкретных вопроса у пользователей Сети.
Речь идёт о хамском выпаде журналиста в адрес русскоговорящего депутата Елены Бабенко. Журналист потребовал от неё приходить на пресс-конференции с переводчиком, если она не умеет говорить на узбекском.
За женщину вступился её коллега, заявив хаму, что готов перевести ему каждое слово, сказанное Бабенко, потому что она профессионал, каких мало. При этом позже оказалось, что для таких возмущённых, как оскандалившийся журналист, был и узбекский вариант текста.
Комментируя инцидент, автор Telegram-канала "Дайджест - новости Узбекистана" отметил, что на фоне происходящего возникает два вопроса.
"А не разумнее ли объединиться русскоговорящим и узбекскоговорящим узбекистанцам для решения насущных проблем и насколько профессионально поведение журналиста?" - говорится в сообщении.

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