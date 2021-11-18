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Новый антирекорд: в России за сутки от коронавируса скончался 1251 человек

18 ноября 2021, 16:50  •  54 • В России
В России за прошедшие сутки было выявлено 37 374 новых случая коронавирусной инфекции. За это время скончался 1251 человек — показатель стал рекордным с начала пандемии. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в стране благодаря принятым профилактическим мерам наблюдается снижение заболеваемости COVID-19. По её словам, хороший эффект в борьбе с распространением вируса дали, в частности, нерабочие дни и система QR-кодов.
 
РИА Новости © Александр Кряжев
 

В России за прошедшие сутки было выявлено 37 374 новых случая коронавирусной инфекции. Наибольшее число отмечено в Москве (4062), Санкт-Петербурге (2645), и Московской области (1407).

За это время скончался 1251 человек — показатель стал рекордным с начала пандемии.

Полностью выздоровели за сутки 36 414 пациентов.

Общее число зарегистрированных в стране случаев COVID-19 достигло 9 219 912. С начала пандемии в России выздоровели 7 919 250 человек, умерли 260 335 пациентов.

Как сообщила накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова, в России благодаря принятым профилактическим мерам наблюдается снижение заболеваемости коронавирусом.

«У нас есть субъекты, их больше десяти сегодня, которые уже в стадии снижения. Есть субъекты, которые остановились и дальше не растут. И максимальное значение сегодня демонстрирует Москва — практически на 23% упала заболеваемость», — заявила она во время совещания с президентом Владимиром Путиным.

Рост заболеваемости на конец прошлой недели наблюдался только в Амурской области, там принимаются меры для изменения ситуации.

По словам Поповой, хороший эффект в борьбе с распространением вируса дали, в частности, нерабочие дни и система QR-кодов, введённая в 77 российских субъектах.

«Усиление масочного режима, все меры, которые сегодня принимаются в субъектах, безусловно, дают свой эффект, а главное — увеличение темпов, рост темпов вакцинации, что крайне важно», — подчеркнула она.

По её словам, в России в полтора раза был увеличен охват тестированием на COVID-19.

Глава Роспотребнадзора также сообщила, что теперь все пациенты с признаками ОРВИ в обязательном порядке должны будут проходить тестирование на коронавирусную инфекцию.

Кроме того, она обратила внимание, что в ряде субъектов введены предложения по приоритетному вакцинированию людей старше 60 лет и студентов, что «тоже уже сегодня даёт свой эффект».

Накануне обязательную вакцинацию для лиц старше 60 лет ввели власти Пензенской и Калининградской областей.

Анна Попова также сообщила, что среди вакцинированных россиян до 2,5% заболевают коронавирусом. 

«В Минздраве один регистр поимённый персональный по заболевшим, и второй регистр — по вакцинированным. Сличение двух регистров чётко выдает, сколько заболело среди вакцинированных», — рассказала она.

  • РИА Новости
  • © Александр Кряжев

Улучшение эпидемиологической ситуации в Москве отметил и мэр столицы Сергей Собянин.

«Ситуация с COVID-19 улучшается, за последние три дня разгрузили тысячу коек больничных», — цитирует его Новости.

В свою очередь, министр здравоохранения Михаил Мурашко на совещании у президента заявил, что в стране ещё две вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 проходят доклинические исследования.

«У нас разработаны ещё две вакцины, которые проходят сегодня доклинические испытания. Иные платформы, но тем не менее направлены на аналогичный принцип действия», — рассказал он.

Вместе с тем директор центра им. Чумакова, член-корреспондент Российской академии наук Айдар Ишмухаметов сообщил, что в учреждении начали разработку двух вакцин для профилактики коронавирусной инфекции на основе дельта-штамма COVID-19. Препараты назвали «КовиВак дельта моно» и «КовиВак Комби».

«Склоняемся больше ко второй версии и ждём решения регуляторной системы. Может быть принято решение делать его как новый продукт», — рассказал он.

Кроме того, он сообщил, что центр намерен выпускать вакцину «КовиВак» в виде флаконов по пять доз. 

«Мы имеем ампулы однодозные и сейчас вносим флаконы по пять доз. Полагаем, что это будет нужно для ситуации в каких-то других странах, на экспорт», — сказал Ишмухаметов.

Глава центра также подтвердил, что препарат «КовиВак» пригоден для ревакцинации людей, ранее получивших другую вакцину.

«Мы считаем, что в принципе для формирования иммунитета вполне возможна комбинация вакцин на разных платформах. И это на сегодняшний день подтверждается международными подходами», — заявил он.

Тем временем премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, продлевающее упрощённый порядок регистрации лекарств от коронавируса до 1 января 2023 года. На тот же срок продлевается действие уже выданных временных регистрационных удостоверений на такие лекарства.

В правительстве отметили, что такое решение позволит не допустить сбоев в поставках лекарств в аптеки, больницы и поликлиники.

Между тем Минцифры и Минэкономразвития заявили о начале печати бумажных сертификатов о вакцинации с QR-кодом в МФЦ. Бумажная версия содержит QR-код, срок действия и фамилию владельца.

«Минцифры России совместно с Минэкономразвития России запустили в МФЦ печать на бумажном носителе сертификата с QR-кодом о профилактических прививках против COVID-19 и перенесённом заболевании», — говорится в сообщении.

Для получения сертификата необходимо предъявить паспорт, СНИЛС и полис ОМС, уточнили в ведомстве.

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