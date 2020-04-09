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Новый антирекорд: Добыча нефти рухнула в США перед встречей ОПЕК+
09 апреля 2020, 10:35 • 165 • В мире
В США зафиксировано сильнейшее снижение уровня добычи нефти с июля 2019 года. Так, за последние сутки показатель обвалился на 600 тысяч баррелей в сутки - до 12,4 млн баррелей в сутки. Примечательно, что это произошло перед новым совещанием ОПЕК+.
Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США зафиксировало резкое снижение добычи нефти, которое стало сильнейшим с 19 июля 2019 года. Так, за период с 28 марта по 3 апреля показатель обвалился на 600 тысяч баррелей в сутки (б/с) - до 12,4 млн б/с. Данные были опубликованы накануне онлайн-совещания ОПЕК+.
Как сообщает ведомство, с начала февраля США удерживали добычу на уровне 13 млн б/с или выше. С прошлой недели средний уровень добычи нефти упал до 12,875 млн баррелей в сутки. Ранее EIA опубликовала прогноз, согласно которому уровень добычи снизится на 9,5% - до 11,76 млн б/с. В 2021 году, согласно данным аналитиков, он упадёт ещё на 700 тысяч б/с - до 11,03 млн б/с.
В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что естественное сокращение добычи нефти в США не может считаться сокращением для стабилизации рынков.
Соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти завершилось в конце марта. Продлить его не удалось из-за разногласий России и Саудовской Аравии, которые не смогли договориться об условиях продолжения сделки. После этого страны ОПЕК начали наращивать добычу нефти. При этом мировой спрос на нефть резко упал из-за пандемии нового коронавируса. В результате нефть впервые за 20 лет дешевела до $22 за баррель.
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