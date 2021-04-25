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Новый антирекорд: Человечество переживает пик заболеваемости коронавирусом
25 апреля 2021, 10:15 • 101 • В мире
Человечество, судя по всему, переживает пик заболеваемости ковидом. За последние сутки поставлен антирекорд по числу новых инфицированных на планете.
За последние 24 часа в мире выявлено более 890 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это новый антирекорд, сообщает Euronews. Фрагментом репортажа поделился в своём телеграм-канале корреспондент кремлёвского пула Дмитрий Смирнов.
В сюжете говорится о том, что в одной только Индии за сутки выявили больше 330 тысяч заболевших. В индийских больницах уже нет ни мест, ни кислорода.
В клиниках Франции остаются тысячи тяжелобольных, но при этом страна готовится к снятию части ограничений.
Фото: скриншот https://t.me/dimsmirnov175
При этом не уточняется, какого числа вышел этот выпуск новостей. По данным оперштаба Москвы, в мире за последние сутки заболело около 880 тысяч человек. Умерло более 14 тысяч.
Сегодня ночью стало известно о том, что в хранилище кислорода в багдадской ковидной больнице Ибн аль-Хатыб произошёл взрыв. Он привёл к возгоранию, которое охватило всё здание. Число погибших и пострадавших достигло 55 человек.
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