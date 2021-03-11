Автор Telegram-канала "Поддубный" рассказал новый анекдот о Донбассе. "Взвод солдат РФ осуществил закупку продуктов питания на городском рынке…" – написал он. Только оказалось всё это совсем не анекдотом. В ситуации разобрался первый заместитель министра информации Донецкой народной республики Даниил Безсонов.

"Новый анекдот: "Взвод солдат РФ осуществил закупку продуктов питания на городском рынке", - написал в свежем посте автор "Поддубного".

Он прикрепил ссылку на Telegram-канал Безсонова. Оказалось, что разговор о массовом вбросе.

Ранее первый замминистра информации ДНР рассказал об активно разгоняемом в последние дни фейке: мол, Россия собирается ввести в Донбасс миротворцев, а для этого якобы готовится провокация. Украинские СМИ убеждены, что ВСУ среагируют молниеносно, а международное сообщество не только поддержит, но и организует "оперативные и жёсткие ответные действия на всех уровнях".

Безсонов сделал вывод, что Киев заранее предпринял попытки обосновать готовящееся наступление на Донбасс. Представитель ДНР назвал это подготовкой почвы для оправдания своей агрессии.

"Только украинская сторона не понимает, что Россия в любом случае придёт на помощь, другой альтернативы у неё нет по ряду причин", - убеждён первый замминистра информации ДНР.

Через несколько часов Безсонов поделился данными мониторинга соцсетей, проведённого Министерством информации Донецкой народной республики. Пользователи в одно и то же время с разных аккаунтов стали размещать идентичные тексты. Различались только названия населённых пунктов.

"Сегодня в … (название города – ред.) видел группу крепких парней в тактической одежде милитаристайл. Активно закупались продуктами. Очень похоже на то, что это представители российской ЧВК. Наверное, что-то готовится", - пишут якобы реальные люди.

Безсонов отмечает, что это боты, вбрасывающие информацию о российских ЧВК на территории Донбасса (в России ЧВК – частные военные компании – запрещены согласно статье 359 УК РФ "Наёмничество" – ред.).

Этот пост тоже вызвал реакцию Киева, пишет Даниил Безсонов, причём буквально сразу.

"Не прошло и 40 минут с момента публикации моего крайнего поста, о том, что укры готовят вбросы о вводе на Донбасс российских ЧВК и прочих зелёных человечков, как укры начали отрабатывать этот темник и разгонять по своим сетям вброс", - отмечает он.

Представитель ДНР показал скриншот, который и стал основой несмешного, но актуального "анекдота" для "Поддубного". Изображение показывает страницу одного из украинских сайтов, где читателям рассказывают о российских солдатах, якобы покупавших продукты в ДНР. Особенно любопытны признаки, по которым журналисты определили национальность военных.

"На городском рынке в прошлое воскресенье взвод солдат РФ осуществил закупки продуктов питания. Местные жители сообщают, что из отличительных черт это новая выглаженная форма, отсутствие шевронов на рукавах, акцент и т. д. Закупка проводилась 30 минут, не более".