Новый американский порядок становится угрозой всей христианской цивилизации

Автор:

Сергей Мардан

Изменения будут внесены в официальный регламент Палаты представителей. По словам Пелоси, предложенный пакет "будет уважать все гендерные идентичности, сделав употребляемые в парламенте местоимения и термины гендерно-нейтральными".

Вместо слов "дочь" или "сын" будет необходимо использовать определение "ребёнок". Такие слова, как "внук" и "внучка", будут заменены гендерно-нейтральным термином "внукоребёнок" (grandchild).

Запрещаются слова: "отец", "мать", "сын", "дочь", "брат", "сестра", "дядя", "тётя", "двоюродный брат", "племянник", "племянница", "муж", "жена", "тесть", "тёща", "зять", "невестка", "зять", "невестка", "отчим", "мачеха", "пасынок", "падчерица", "сводный брат", "сводная сестра", "внук", "внучка" и другие, отражающие реалии проклятого прошлого, с которым американские демократы намерены вести беспощадную борьбу.

Даже титул "председатель" (chairman) в американском Конгрессе отменяется. Теперь будет использоваться "гендерно-нейтральная" форма "chair".

Происходящее в Вашингтоне совершенно точно не является поводом ни для шуток, ни даже для иронии. Все это исключительно серьёзно и рисует новые линии мировых конфликтов.

Антитрампистский реванш, который разворачивается в США прямо на наших глазах, ставит целью снести до основания основы традиционной христианской морали.

Страна, созданная непримиримыми христианскими протестантами, людьми, которые были готовы отправиться на край света, но не отречься от своей веры, оказалась беззащитна перед лицом самого настоящего сатанизма, который почти полностью подчинил себе всю систему государственной власти.

Современный мир по-прежнему остаётся американоцентричным, даже если это нам и не нравится. Америка определяет глобальные экономические, а следовательно, в основном и политические правила. Жить в этом американоцентричном мире и делать вид, что происходящее в Соединённых Штатах тебя не касается, – глупо и опасно.

Времена, когда американский Конгресс отдавал приказ бомбить любую страну мира за неправильно проведённые парламентские выборы, скоро покажутся нам тихой и патриархальной архаикой, почти нормальностью. Гуманитарные интервенции армии Соединённых Штатов для защиты прав и свобод гомосексуалистов и трансгендеров – вот о каком будущем сегодня идёт речь.

То, что ещё вчера либеральные граждане обзывали пропагандистскими "страшилками" и высокомерно высмеивали, сегодня принимает форму законов Соединённых Штатов. А учитывая, что США последовательно насаждают принцип экстерриториальности американского законодательства (cанкции, например, – это вообще-то американские законы, действие которых распространяется на все страны мира), нет ни малейшей надежды предполагать, что и Россия, и весь остальной мир смогут избежать обязанности подчиниться новой универсальной идеологии и обязанности строить "светлое будущее".

Не нужно обманывать себя идиотскими и ложными ярлыками типа "ЛГБТ-фашизма". То, что происходит в западном мире, не имеет никакого отношения к правым политическим движениям первой половины ХХ века. Это – левая идеология в новом, ещё более античеловеческом изводе.

В обещании рукотворного рая на земле, подлинного равенства и братства (хотя какое может быть братство в гендерно-нейтральном обществе?), как и прежде, прячется дьявол. Он совсем не в деталях. Он – суть и смысл происходящего переворота.

Советский социализм предполагал, как обязательное условие такого рая, уничтожение "последнего попа". Бутовские расстрелы, уничтожение церквей или обязательные комсомольские дискотеки на Пасху – лишь варианты бешеной войны с Христом, которую вели советские идеологи в разное время. Они просто искали оптимальную технологию.

Происходящее в Соединённых Штатах гораздо хуже сталинского или хрущёвского открытого богоборчества.

Когда Трамп говорит, что Америке с приходом к власти демократов угрожает коммунизм, он говорит об идеологии Льва Троцкого и его последователей, которые отрицали всю западную, христианскую по происхождению культуру целиком. Этика, мораль, система ценностей, все традиционные социальные модели, включая семью, – всё должно было быть полностью "обнулено". На том месте, где стояла две тысячи лет христианская цивилизация, должно было остаться выжженное пространство, на котором троцкисты намеревались построить свою всемирную республику.

Американские леваки умнее, изворотливее, тоньше. Они даже готовы, как Байден, назвать себя католиками и продолжать приносить клятвы на Библии.

Но вряд ли это надолго. Вполне может так сложиться, что прихожанам более чем 300 тысяч американских церквей всех конгрегаций, а также мусульманам и иудеям, очень скоро придется выбирать: признать грех нормой и отречься от Бога либо оказаться в гетто, перед тем как отправиться в лагерь.