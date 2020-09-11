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Новый акт политической цензуры: Apple удалил приложения российских СМИ на Украине

11 сентября 2020, 22:10  •  78 • Политика
Apple удалил приложения "Россия 1", "Вести FM", "Вести.ру" из App Store на Украине. Жители Украины более не могут получить доступ к соответствующим сервисам.
Вслед за Google и YouTube политической цензурой занялась компания Apple. Она удалила из каталога App Store на Украине приложения "Россия 1", "Вести FM" и "Вести.ру".
Причина блокировки пока неизвестна. Однако есть все основания полагать, что приложения российских СМИ были удалены по политическим мотивам. Тем более что американским корпорациям уже не впервой осуществлять политическую цензуру.
Напомним, что в конце июля видеосервис YouTube, принадлежащий компании Google, заблокировал канал Царьград. В качестве оправдания в американской компании заявили, что якобы исполняют антироссийские санкции США. В ответ Царьград готовит иск в суд против компании Google. В правительстве России также обратили внимание на акт политцензуры.

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