Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Россию пытаются вытеснить из Арктики (Telegram. Обзор)
Генпрокурор Рябошапка. Месть импотента
«Риторики больше, чем реальных мер»: почему Евросоюз занялся укреплением своей с...
"Неприемлемо": Россия предостерегла США после успешного отвода войск и...
Главная / Политика

Новый агент Путина? Глава Пентагона перешёл на русский язык после вопросов об импичменте Трампа

13 ноября 2019, 06:54  •  145 • Политика
Глава Пентагона Марк Эспер по-русски ответил на вопрос об импичменте Трампа и судьбе "информатора-вруна". "No, нет, nein", - сказал он американским журналистам.
В Пентагоне заговорили по-русски из-за вопросов об импичменте президента США Дональда Трампа. Глава военного ведомства Марк Эспер перешёл на русский язык, чтобы ответить американским журналистам.
У главы Пентагона несколько раз спросили о том, какая судьба ждёт подполковника Александра Виндмана, который слушал разговор между президентом США и главой Украины Владимиром Зеленским, а потом заявил прессе, что якобы первый давил на последнего. Впоследствии выяснилось, что это не так. Тем не менее его показания стали основой для импичмента Дональда Трампа.
Эспер несколько раз заверил, что журналистов, что Виндману никто мстить не будет и произошедшее не повлияет на его карьеру. Тем не менее представители СМИ продолжили в разной форме задавать вопросы о дальнейшей судьбе "информатора".
"No, нет, nein", - на английском, русском и немецком ответил не унимающимся журналистам глава Пентагона.
Напомним, что демократы пытаются провести импичмент Трампа под предлогом того, что тот якобы превысил свои полномочия и давил на президента Украины, чтобы тот провёл расследование в отношении сына его конкурента на выборах Джо Байдена. Отпрыск последнего получил "по блату" денежную должность в украинской нефтегазовой компании, не имея образования и опыта в данной сфере.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



145
Источник
Похожие новости
13 ноября 2019, 03:39
Вопрос о лишении Соколова ордена Почётного легиона рассмотрит президент Франции - СМИ
12 ноября 2019, 20:54
Лавров в Париже устроил "троллинг high level"
13 ноября 2019, 06:54
Новый агент Путина? Глава Пентагона перешёл на русский язык после вопросов об импичменте Трампа
13 ноября 2019, 03:39
Украина заговорила об отмене санкций: Кто, сколько и на чём больше потерял
12 ноября 2019, 22:09
Российский МИД выразил сожаление в связи с решением Израиля выдать Алексея Буркова США
12 ноября 2019, 14:24
Содержит город и область: Миллиардер Лисин заплатил самый большой в России налог с прибыли офшоров.
Новости партнеров
 
Выбор дня
13 ноября 2019, 00:24
Мёд и игрушки не повредят миру: Советник секретаря СНБО пошёл против линии Киева
13 ноября 2019, 00:24
"Неприемлемо": Россия предостерегла США после успешного отвода войск из Пет...
13 ноября 2019, 00:24
Украинские политики готовы отменить санкции против России. Но не безвозмездно
13 ноября 2019, 06:54
«Я тебя породил, я тебя и убью»: Запад сворачивает проект «Украина»
13 ноября 2019, 00:24
"Крым будет украинским": Порошенко снова открыл рот на российский полуостро...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 ноября 2019, 01:24
Встать и уйти с федерального канала: Соловьёв практически взял на слабо "обиженных" цензурой Познера и Галкина
09 ноября 2019, 11:24
«Суды меня вымотали»: в Рязанской области 90-летнего профессора дважды осудили за растущую у него во дворе дикую коноплю
09 ноября 2019, 18:09
«На мелкие кусочки»: экс-министр уверен в распаде Украины
06 ноября 2019, 21:54
Не верьте, вам врут: "Российских солдат закидали камнями и ботинками в Сирии"
07 ноября 2019, 07:39
На Белорусском ТВ начали мочить Россию (Telegram. Обзор)
08 ноября 2019, 22:39
"Теперь понятно, зачем всё затеяли": Скабеева раскрыла план Украины по срыву развода войск в Донбассе
10 ноября 2019, 03:54
"Жаль, мне не дали визу...": Жалобы японской туристки на всё русское ёмко оценила Наталья Поклонская
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.