Новый агент Путина? Глава Пентагона перешёл на русский язык после вопросов об импичменте Трампа

В Пентагоне заговорили по-русски из-за вопросов об импичменте президента США Дональда Трампа. Глава военного ведомства Марк Эспер перешёл на русский язык, чтобы ответить американским журналистам.

У главы Пентагона несколько раз спросили о том, какая судьба ждёт подполковника Александра Виндмана, который слушал разговор между президентом США и главой Украины Владимиром Зеленским, а потом заявил прессе, что якобы первый давил на последнего. Впоследствии выяснилось, что это не так. Тем не менее его показания стали основой для импичмента Дональда Трампа.

Эспер несколько раз заверил, что журналистов, что Виндману никто мстить не будет и произошедшее не повлияет на его карьеру. Тем не менее представители СМИ продолжили в разной форме задавать вопросы о дальнейшей судьбе "информатора".

"No, нет, nein", - на английском, русском и немецком ответил не унимающимся журналистам глава Пентагона.

Напомним, что демократы пытаются провести импичмент Трампа под предлогом того, что тот якобы превысил свои полномочия и давил на президента Украины, чтобы тот провёл расследование в отношении сына его конкурента на выборах Джо Байдена. Отпрыск последнего получил "по блату" денежную должность в украинской нефтегазовой компании, не имея образования и опыта в данной сфере.