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Новым центром по Арктике США хотят вытеснить Россию из региона

23 сентября 2021, 17:40  •  189 • Политика
Фото: Alejandro Pena/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Американцы решили сформировать свою военную базу на макушке земли
Соединенные Штаты хотят единолично управлять Арктикой, поэтому создали новый центр в Пентагоне. Основная цель американцев – вытеснить Россию из региона, для чего Вашингтон развяжет против Москвы гибридную войну. Об этом заявил доктор военных наук Константин Сивков.
Накануне стало известно, что Пентагон создает Центр имени Теда Стивенса по исследованию вопросов безопасности Арктики. В министерстве обороны это будет уже шестая такая региональная структура. Курировать ее создание назначен отставной генерал-майор ВВС США Рэнди Ки. Должность его называется старший советник по вопросам безопасности в Арктике.
Как объявили в Пентагоне, американский ветеран будет сотрудничать со странами-партнерами "по обеспечению стабильного, основанного на правилах порядка" в регионе, который поможет Вашингтону и "всем арктическим странам", передает РИА "Новости".
"США фактически создают свой центр управления в Арктике. Его цель – обеспечение всестороннего американского присутствия в этом регионе. А это подразумевает вытеснение России из Арктики", – сказал "Взгляду" Сивков.
По его мнению, американцы понимают, что военным путем это сделать невозможно, поэтому подошли к проблеме комплексно. Они будут изучать, какими возможностями РФ обладает по развитию своего военного и экономического присутствия в арктической зоне. Также пентагоновцы займутся изучениемфизико-географических условий в Арктике, чтобы разместить там свои вооруженные силы.
Сивков не исключил и работу в экономической сфере по данному направлению. Штаты будут привлекать иностранных партнеров для совместных проектов или создадут некоммерческие организации. Более того, американцы могут наладить контакты с российскими компаниями, чтобы потом переманить их в США.
"Таким образом Вашингтон создает почву для заблаговременной подготовки к гибридной войне против России", – резюмировал эксперт.
Ранее в июне на Балаклавском судостроительно-судоремонтном заводе состоялся торжественный спуск на воду головного гидрографического катера "Юрий Бабаев", который будет задействован в арктической зоне. Основной задачей судна станет контроль и мониторинг ситуации на Северном морском пути.

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