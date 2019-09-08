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Новым сенатором от Ингушетии стал районный депутат Мухарбек Барахоев
08 сентября 2019, 19:54 • 58 • В России
Избранный в воскресенье Махмуд-Али Калиматов издал один из первых указов, которым назначил на должность сенатора от Ингушетии главу районного совета депутатов Мухарбека Барахоева. Чиновник до этого работал в Сунженском районе.
- Указом главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова сенатором от республики назначен Мухарбек Барахоев, - сказано в официальном документе.
Напомним, в воскресенье депутаты Народного собрания Ингушетии выбрали нового главу республики. Им стал Калиматов, который ранее руководил регионом временно, внепланово сменив Юнус-Бека Евкурова. За это время много чиновников ушли со своих мест добровольно.
Барахоев сменил на посту ингушского сенатора Мусу Чилиева, который работал в Совете Федерации с сентября 2018 года.
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