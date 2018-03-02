Новым президентом Армении избран экс-посол в Британии Армен Саркисян

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Главу государства выбрали депутаты страны.

Новым главой Армении выбран ее экс-посол в Великобритании Армен Саркисян. Об этом стало известно после подсчета голосов на закрытом голосовании, прошедшем в пятницу в парламенте страны.

Как сообщил председатель временной счетной комиссии Гагик Меликян, после вскрытия урны выяснилось, что в голосовании участвовал 101 парламентарий из 105 депутатов. Один бюллетень был признан недействительным, за единственного кандидата высказались 90, против его кандидатуры - 10 парламентариев.

По итогам голосования Армен Варданович Саркисян был избран президентом Республики Армения, указал Меликян.

По сообщению спикера парламента Армении Ары Баблояна, новый президент вступит в свою должность в ходе заседания Национального собрания 9 апреля. Армения в рамках конституционной реформы переходит к парламентской форме правления.