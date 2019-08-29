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Новым премьером Украины избрали заместителя главы офиса Зеленского

29 августа 2019, 21:09  •  88 • В мире
Премьер-министром Украины стал Алексей Гончарук. Его кандидатуру выдвинул украинский лидер Владимир Зеленский и одобрила Рада.
На Украине избрали нового премьер-министра. Депутаты Верховной рады назначили премьер-министром Украины Алексея Гончарука - кандидатуру, ранее предложенную президентом страны Владимиром Зеленским.
Последние месяцы он находится в должности заместителя главы офиса президента Украины, отвечал за экономическое развитие и продолжение реформ.
Ранее Гончарук уже засветился в поездках нового президента Украины по регионам.
Отмечается, что за Гончарука отдали голоса 290 парламентариев при минимуме в 226 голосов.
Гончарук родился 7 июля 1984 года. С 2001 по 2006 год учился в Институте права имени князя Владимира Великого Межрегиональной академии управления персоналом, получив квалификацию магистра права. Работал советником вице-премьера Украины Степана Кубива, а 25 июня 2019 года был назначен замглавы офиса президента Украины.
Отметим, что персональный состав нового кабмина на рассмотрение Рады предлагает уже новый премьер. Кандидатуры на пост министров иностранных дел и обороны предлагает президент.

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