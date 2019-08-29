Новым премьером Украины избрали заместителя главы офиса Зеленского

На Украине избрали нового премьер-министра. Депутаты Верховной рады назначили премьер-министром Украины Алексея Гончарука - кандидатуру, ранее предложенную президентом страны Владимиром Зеленским.

Последние месяцы он находится в должности заместителя главы офиса президента Украины, отвечал за экономическое развитие и продолжение реформ.

Ранее Гончарук уже засветился в поездках нового президента Украины по регионам.

Отмечается, что за Гончарука отдали голоса 290 парламентариев при минимуме в 226 голосов.

Гончарук родился 7 июля 1984 года. С 2001 по 2006 год учился в Институте права имени князя Владимира Великого Межрегиональной академии управления персоналом, получив квалификацию магистра права. Работал советником вице-премьера Украины Степана Кубива, а 25 июня 2019 года был назначен замглавы офиса президента Украины.

Отметим, что персональный состав нового кабмина на рассмотрение Рады предлагает уже новый премьер. Кандидатуры на пост министров иностранных дел и обороны предлагает президент.