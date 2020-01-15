Новым премьером может стать Михаил Мишустин: кто он такой?

Владимир Путин определился с кандидатурой нового премьера. Выбор пал на главу Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина. Возможный будущий премьер (его еще должны утвердить в Госдуме) родился в Москве в 1966 году. В 1989 году окончил Московский станкоинструментальный институт (СТАНКИН) по специальности «системы автоматизированного проектирования». Доктор экономических наук.

15 января Владимир Путин предложил Михаилу Мишустину возглавить правительство России. Фото Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

В начале 90-х Мишустин возглавлял Международный компьютерный клуб. В конце 90-х стал заместителем министра по налогам и сборам, потом возглавлял Роскадастр и Агентство по управлению особыми экономическими зонами. В 2008 году ушел в бизнес - стал президентом инвестиционной группы UFG. А в 2010-м вернулся на госслужбу, возглавив ФНС. И там совершил настоящую цифровую революцию. В инспекциях почти пропали очереди, число фирм-однодневок уменьшилось в разы, появились онлайн-кассы и личный кабинет налогоплательщиков - как юридических, так и физических лиц. Платить налоги стало проще, а уклониться от этой обязанности - сложнее.

2006 год. Первый вице-премьер правительства РФ Дмитрий Медведев и руководитель Федерального агентства кадастра объектов недвижимости Михаил Мишустин на выставке "Инфоком". Фото ИТАР-ТАСС/ Александр Саверкин

Судите сами, в 2009 году налоговики собрали в федеральный бюджет 2,5 трлн рублей. А всего за 11 месяцев прошлого - 11,2 триллиона. Налоговые сборы при Мишустине росли каждый год. По сути, профицитная казна - это по большей части заслуга нового кандидата в премьеры.

Кстати, глава Федеральной налоговой службы давно состоял в ближнем кадровом резерве. Источники «КП» поговаривали, что он мог стать вице-премьером, отвечающим за цифровую экономику, еще в мае 2018 года. Но тогда это место отдали Максиму Акимову. Теперь понятно, почему. Видимо, готовили для Мишустина более амбициозные задачи.

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