Новым премьером Белоруссии стал глава Военпрома

Роман Головченко. Кадр youtube.com

Отправленных в отставку министров лидер республики решил не считать "врагами"

Стали известны первые кадровые решения президента Белоруссии Александра Лукашенко по составу правительства. Главой кабмина назначен Роман Головченко. Ранее он руководил Государственным военно-промышленным комитетом республики.

Лукашенко отправил правительство в отставку накануне, 3 июня, при этом пообещав не устраивать "революций". С Головченко он также побеседовал вечером, однако о том, что это кандидат на должность главы кабмина, не сообщалось. Пресс-служба президента передала, что руководитель военпрома докладывал о перспективных военных разработках, в том числе в сфере ракетостроения.

Известно, что Головченко учился в московском Институте международных отношений (МГИМО). Он сменил на посту главы белорусского Совета министров Сергея Румаса, который занял эту должность в 2018 году. В новом составе правительства ему места не нашлось. Об этом сообщил сам Лукашенко.

"Больших претензий нет, но человек хочет заниматься бизнесом. Я это приветствую!" – цитирует президента телеграм-канал "Пул первого". Лукашенко отметил, что не сомневается в том, что все бывшие члены кабмина найдут себе применение. "Они не враги", – подчеркнул Батька.

Ожидается, что новый состав правительства республики станет известен 4 июня.

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