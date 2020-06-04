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Новым премьером Белоруссии стал глава Военпрома

04 июня 2020, 11:55  •  113 • Политика
Роман Головченко. Кадр youtube.com
Отправленных в отставку министров лидер республики решил не считать "врагами"
Стали известны первые кадровые решения президента Белоруссии Александра Лукашенко по составу правительства. Главой кабмина назначен Роман Головченко. Ранее он руководил Государственным военно-промышленным комитетом республики.
Лукашенко отправил правительство в отставку накануне, 3 июня, при этом пообещав не устраивать "революций". С Головченко он также побеседовал вечером, однако о том, что это кандидат на должность главы кабмина, не сообщалось. Пресс-служба президента передала, что руководитель военпрома докладывал о перспективных военных разработках, в том числе в сфере ракетостроения.
Известно, что Головченко учился в московском Институте международных отношений (МГИМО). Он сменил на посту главы белорусского Совета министров Сергея Румаса, который занял эту должность в 2018 году. В новом составе правительства ему места не нашлось. Об этом сообщил сам Лукашенко.
"Больших претензий нет, но человек хочет заниматься бизнесом. Я это приветствую!" – цитирует президента телеграм-канал "Пул первого". Лукашенко отметил, что не сомневается в том, что все бывшие члены кабмина найдут себе применение. "Они не враги", – подчеркнул Батька.
Ожидается, что новый состав правительства республики станет известен 4 июня.
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