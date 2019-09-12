Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Под колпаком" у налоговиков: В Раде предложили контролировать не толь...
Британцы прокололись? Заявлением об оружии России Болл раскрыл истинные намерени...
Зарплаты ниже, переработок больше: Работодатели России разбили надежды правитель...
В «Укртрансгазе» заявили о росте транзита газа из России через Украину
Главная / В России

Новым премьер-министром Ингушетии стал банкир

12 сентября 2019, 14:54  •  35 • В России

Опытный банкир и экономист Константин Суриков избран новым премьер-министром Ингушетии. За кандидата, предложенного новым главой Махмудом-Али Калиматовым проголосовало подавляющее число депутатов парламента республики: 27 из 28 — один член Народного Собрания проголосовал против.

— Это на самом деле колоссальная ответственность и кредит доверия мне. Я просто обязан этот кредит доверия исполнить. Приложу все усилия, чтобы республика стала лучше, чтобы Правительство РИ стало работать эффективнее. Я думаю, что с вашей поддержкой у нас все получится, — сказал Константин Суриков после назначения.

По словам нового председателя правительства, основной его целью будет создание необходимых условий для динамичного экономического роста региона. Например, политик планирует максимально привлекать к развитию республики федеральные средства.

— Мы должны прийти к следующим показателям: на 1 рубль республиканского бюджета привлекать 9 рублей федерального бюджета и 10-12 рублей частных инвестиций, — заявил Суриков.

Первоочередным социальным проектом новый премьер назвал обеспечение всех населённых пунктов питьевой водой и дешёвой электроэнергией.

СПРАВКА «КП»

Константину Сурикову 48 лет. Чиновник окончил Томский государственный университет имени Куйбышева, Академию народного хозяйства при Президенте России, Самарский государственный экономический университет, является кандидатом экономических наук.

С 1993 по 2000 год занимал различные должности в Главном управлении Банка России по Томской области.

C 2000 по 2003 год, возглавлял Томскую банковскую школу Банка России

С 2004 по 2005 гг. Суриков работал на посту замначальника ГУ Банка России по Томской области

Позже, до 2009 года был директором Московской банковской школы Банка России.

С 2011 по 2014 год возглавлял ГУ Банка России по Самарской области,

С 2014 по 2019 год занимал посты советника председателя правления в ООО КБ «Столичный кредит» и ООО КБ «Союзный».

После назначения Махмуда-Али Калиматова на должность врио главы Ингушетии занял место помощника-советника главы республики.

Кандидат на пост председателя правительства Ингушетии женат, воспитывает двоих детей.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



35
Источник
Похожие новости
12 сентября 2019, 14:54
Новым премьер-министром Ингушетии стал банкир
12 сентября 2019, 03:24
«Технологии привлекают избирателей»: эксперт рабочей группы эксперимента по электронному голосованию о выборах в Москве
11 сентября 2019, 20:54
Столкновение с законом: в Хабаровске машиниста могут наказать за таран неправильно припаркованного автомобиля
11 сентября 2019, 19:24
Политологи отметили «новинки» прошедших выборов
12 сентября 2019, 14:54
Элла Памфилова рассказала о самом дорогом подарке на 66 лет
11 сентября 2019, 19:24
Горячий привет Парижу из Крыма: Россия построит два своих вертолетоносца
Новости партнеров
 
Выбор дня
12 сентября 2019, 06:54
"Ему повезло, он попал в "мифическую категорию": Эксперт – о том, поче...
12 сентября 2019, 03:39
Кто победил, а кто Проиграл определят две недели войны (Игорь Коротченко)
12 сентября 2019, 03:39
Как Болгария и ЕС помогают Украине сохранить транзит российского газа
12 сентября 2019, 06:54
Заключили "мировую": Учёный-миллиардер из России, попавший в "кремлёвс...
12 сентября 2019, 03:39
35 километров за 2 минуты: Разведка США объявила, что следит за разработкой русских я...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 сентября 2019, 06:09
"Идет торг, и Путин говорит - за эти флажки не переходить": Квачков объяснил внезапную дерзость США
07 сентября 2019, 00:09
Подорвались на минах: появились фото погибших в Сирии военных
07 сентября 2019, 00:09
"Уничтожение граждан": В украинской Раде подвели итоги работы "Доктора Смерти" Супрун
08 сентября 2019, 08:39
"Ты гнал людей на убой": Порошенко присвоил себе обмен и "утонул" под шквалом гневных сообщений
09 сентября 2019, 07:24
Важные различия между умными обшивками Су-57 и F-35A. На чём прокололись индийские эксперты?
09 сентября 2019, 05:56
Один из тех, кого привезли по обмену
07 сентября 2019, 09:54
Морпехи, вертолеты и десятки кораблей: Америка бросила силы в Арктику, чтобы "предупредить" Россию и Китай
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.