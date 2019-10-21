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Новым председателем СПЧ назначен Фадеев

21 октября 2019, 23:09  •  61 • Политика
Секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев назначен советником главы государства и председателем Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Об этом говорится в указе президента России Владимира Путина, подписанном в понедельник, 21 октября.
Другим указом Михаил Федотов был освобожден от должности главы СПЧ в связи с достижением им возраста 70 лет. Он занимал этот пост с 2010 года.
«Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в документе, опубликованном на сайте СПЧ.
Должность секретаря Общественной палаты Фадеев занимал с 2017 года. С 2006 по 2017 год он был генеральным директором ЗАО «Медиахолдинг Эксперт», а до этого почти 20 лет (с 1998 по 2017 год) был главным редактором журнала «Эксперт». В 1998 году Фадеев работал первым заместителем главного редактора газеты «Известия».
Перед этим он был экспертом и научным редактором в журнале «Коммерсантъ-Weekly» (с 1992 по 1995 год), а с 1993 по 1995 год — заместителем директора Экспертного института Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
Фадеев родился 10 октября 1960 года в Ташкенте. Он окончил факультет управления и прикладной математики Московского физико-технического института (МФТИ).

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