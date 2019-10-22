Новым главой Совета по правам человека назначен Валерий Фадеев

Президент Владимир Путин своим указом отправил в отставку Михаила Федотова и назначил на пост главы Совета по правам человека (СПЧ) секретаря Общественной палаты Валерия Фадеева. Также он стал советником главы государства.

А еще в состав совета включен исполнительный директор информагентства «Россия сегодня» Кирилл Вышинский. Он вернулся в Россию в начале сентября в рамках обмена заключенными с Украиной. В мае 2018 года его арестовали в Киеве по обвинению в госизмене и поддержке ДНР и ЛНР.

СПРАВКА «КП»

Валерий ФАДЕЕВ родился 10 октября 1960 года. В 1983 году окончил факультет управления и прикладной математики Московского физико-технического института (МФТИ). Проходил срочную военную службу в Ракетных войсках, был оператором в ракетной шахте.

С ноября 1998-го по лето 2017 года - главный редактор журнала «Эксперт». С сентября 2016-го по июнь 2018 года - ведущий воскресного выпуска телепрограммы «Время» на Первом канале.

В 2017 году возглавил Общественную палату.

Женат. Имеет дочь.

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